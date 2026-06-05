¿Regresa a casa? Pumas ya tiene al reemplazo de Efraín Juárez en puerta según reportes

La historia de Pumas con Efraín Juárez llegó a su fin. De acuerdo con reportes, el entrenador dejará a Club Universidad para buscar crecer su carrera ahora en el viejo continente. Ante esto, el equipo universitario se ha dado a la tarea de buscar a un nuevo entrenador.

Pumas busca DT tras temporada histórica

La tarea de encontrar a un nuevo entrenador no será sencilla para los felinos, especialmente después de la temporada histórica del equipo en la que llegaron a la Final del torneo tras haber impuesto un récord institucional de puntos con 36, siendo el líder del Clausura 2026.

De acuerdo con RÉCORD, la relación entre Juárez y la institución llega a su fin luego de algunos desacuerdos en los últimos días, principalmente con problemas en el entorno de Efraín, mismos que evitaron llegar a un acuerdo entre ambas partes para la renovación de su contrato.

"El proyecto de Pumas, es un entrenador canterano", reveló Antonio Sancho tras la derrota ante Cruz Azul, por su parte, el presidente de Pumas reveló que el futuro de Pumas será, "Fortalecer nuestras bases... planear con inteligencia, evaluar y tomar las decisiones que este proyecto necesita", ante esto, el club parece estar enfocado en traer a alguien de casa para poder continuar con el proyecto de Pumas.

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

¿El siguiente entrenador de Pumas?

Ante la búsqueda de un entrenador de casa y que trabaje la Cantera de Pumas, el equipo habría puesto la mira en un viejo conocido. De acuerdo con información de Agustín Martín de León, el conjunto auriazul está trabajando para el regreso de Guillermo Vázquez.

De acuerdo con la información, Memo Vázquez sería una opción importante para los felinos ya que es un entrenador bien conocida por la directiva auriazul encabezada por Antonio Sancho y Carlos Gutiérrez.

Memo Vázquez dijo que fue profesional | MEXSPORT

Regresa a casa

En caso de que Pumas decida contratar a Memo Vázquez, el entrenando estaría tomando las riendas del club por tercera ocasión en su carrera. La primera vez que tomó a Pumas fue entre 2010 y 2011 donde logró llevar al club a lo que hasta hoy en día fue su último campeonato de liga.

Vázquez regresó al club felino en el 2015 y 2016. Aunque no logró llevarlos a otro campeonato si los condujo a un gran liderato en el 2015 y a la Final de liga, misma que cayeron ante Tigres.

Como entrenador de Pumas, Vázquez ha visto el debut de 15 jugadores durante su primera etapa entre los que se destacan Eduardo Herrera y Diego De Buen, dos jugadores con más de 100 partidos disputados. En su segundo paso con el club debutó a otros cinco futbolistas destacando a Kevin Escamilla pero sobretodo a Jesús Gallardo, futbolista que hoy en día es uno de los capitanes de la Selección Mexicana.

Guillermo Vázquez no será más técnico de Pumas | ARCHIVO RÉCORD