Efraín Juárez y las polémicas al frente de Pumas

Se acabó la película. Pumas y Efraín Juárez separan caminos, luego de que el mexicano consiguiera llevar al equipo a la Final del Clausura 2026, en la que quedó cerca de levantar el octavo título de liga para la institución. Durante su paso por Universidad Nacional, Juárez enfrentó polémicas, mismas que generaron críticas entre la opinión pública.

¿Cuáles fueron las polémicas de Efraín Juárez con Pumas?

La primera controversia de Juárez en Pumas llegó rápido, con un mensaje a su plantilla para arrancar su proyecto. El mexicano pronunció una expresión que provocó extrañeza para los aficionados: "para ser campeón hay que cag*r sangre".

Las conferencias de prensa fueron los escenarios en los que Juárez más generaba conversación, especialmente por su forma de declarar. Tras el duelo ante Cruz Azul en el Apertura 2025, en el que Adalberto Carrasquilla lesionó a Kevin Mier, el entrenador auriazul se molestó y afirmó que: "es futbol, vamos a dejarnos de joder", que generó molestia entre la hinchada celeste.

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

Los gestos realizados por Juárez fueron otra de las situaciones de controversia, primero con su postura ante La Rebel, pues se paró enfrente de la grada con los brazos cruzados después de un encuentro ante Xolos. Dicha acción fue considerada como un reto hacia los aficionados, lo cual molestó a un gran sector. No obstante, el propio entrenador aclaró que se trataba de una forma de demostrarles que los entendía y escuchaba.

En el Clausura 2026, el mejor torneo que tuvo con Pumas, Efraín Juárez fue señalado nuevamente por sus gestos. En el encuentro de torneo regular ante Cruz Azul, su equipo empató con una desventaja de dos goles y con un jugador menos. Al finalizar el encuentro, el estratega gritó a las gradas del Olímpico Universitario que “aquí sobran huev*s”, lo cual reafirmó en la conferencia de prensa.

Ese gesto fue sumamente criticado, con el argumento de que al representar a una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, esas acciones deberían estar prohibidas. Juárez tuvo que disculparse y aclarar que era una forma de señalar que esa es la ‘garra’ que representa al equipo.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

En la Final de Ida, los cuestionamientos se fueron otra vez hacia él, por sus declaraciones acerca del arbitraje, el cual consideró que estaba a favor de Cruz Azul a lo largo de la Liguilla. La Máquina se había quejado formalmente con la Federación por imágenes que circularon de Juárez mientras felicitaba al cuerpo de silbantes, mismo que impartió justicia en el duelo por el título.

Despedida con sabor amargo

El mexicano se va del club, a pesar de que dejó a los aficionados ilusionados con que el camino era el correcto para romper la sequía de 15 años sin título. A Juárez todavía le quedaba contrato hasta diciembre, pero la relación culminó anticipadamente.