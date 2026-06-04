Pedro Vite y la catapulta del Mundial: ¿puede salir de Pumas?

Ecuador tiene una de sus mejores generaciones en su historia, por lo que es una de las selecciones que más prometen para la Copa del Mundo 2026. Entre los convocados está el mediocampista de Club Universidad, Pedro Vite, quien brilló con el equipo durante el Clausura 2026.

¿Vite puede salir de Pumas?

Pedro Vite destacó por sus cualidades como contención, un rol que Efraín Juárez perfeccionó. Ahora, el ecuatoriano tendrá una oportunidad de oro para mostrarse en el Mundial 2026, rodeado de figuras de alto nivel.

Sin embargo, una de las dudas que deja Vite es su continuidad con Pumas, ya que es uno de los futbolistas a seguir para los clubes del mundo. Una buena actuación en la justa le daría grandes oportunidades de cambiar de aires.

Vite ya ha sido sondeado anteriormente, incluso el City Football Group hizo visorias en su visita al futbol mexicano y, en específico a Cantera, en donde el ecuatoriano llamó la atención.

Robert Morales y Pedro Vite festejan el primer gol del partido ante Atlas | IMAGO 7

Valor actual de Pedro Vite

Su valor actual, de acuerdo a cifras de Transfermrkt, es de 6 millones de euros, una cantidad que aumentó desde su estadía en Pumas. Al equipo del Pedregal le costó 3.8 mde para fichar al jugador desde Vancouver.

Pedro Vite en el Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT

Cómo es costumbre, el Mundial pone los ojos del planeta en todas las estrellas, por lo que Vite es una opción latente para que Pumas pueda mover esa pieza en el mercado de fichajes.

Incluso, en caso de que el ecuatoriano haga una buena Copa del Mundo, su valor podría aumentar, al considerar que apenas tiene 24 años de edad, un techo todavía muy alto para el ecuatoriano.