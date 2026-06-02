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Futbol

César Garza y el espacio que deja en Pumas: ¿pesa la baja del juvenil mexicano?

César Garza ante Puebla | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 16:55 - 02 junio 2026
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El mediocampista nacional regresa a Rayados tras una breve etapa en Universidad Nacional

César Garza reportó con Rayados después de pasar el Clausura 2026 con Pumas. El joven mediocampista ya se pone a las órdenes del nuevo entrenador del conjunto regiomontano, Matías Almeyda, a pesar de que su vínculo con Universidad Nacional era hasta diciembre.

¿Por qué puede mermar a Pumas la baja de César Garza?

Para Pumas, la baja de Garza es significativa, especialmente por el fondo de plantilla del equipo, el cual fue una de las claves para la Liguilla, ya que el desgaste físico para el plantel fue notable.

La lesión de Alan Medina y la baja de Guillermo Martínez por su convocatoria a Selección Mexicana pesaron en el equipo en el tramo final, por lo que la salida de Garza puede representar una situación similar. 

César Garza en protocolo de inicio para un partido en CU | Imago7

Alternativas en Pumas 

Santiago Trigos es la alternativa natural para la contención, en caso de que se requiera. El mediocampista cuenta con un perfil defensivo, el mismo que fue utilizado por Efraín Juárez en la Final de Ida ante Cruz Azul

Santiago Trigos debutó con los Pumas ante Atlas

En caso de que las alternativas en la base del plantel no sean suficientes, Pumas podría buscar opciones en el mercado, pero también deberá considerar posibles salidas tras el Mundial, como la de Pedro Vite en caso de que haga un buen papel con Ecuador

El conjunto dirigido por Efraín Juárez ya comenzó a sufrir movimientos, pero tendrá un verano largo para definir a su equipo rumbo al Apertura 2026, en el que buscará replicar lo hecho el torneo pasado al llegar a la Gran Final ante Cruz Azul.

Pumas triste por quedar subcampeón en CU | MEXSPORT
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