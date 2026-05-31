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Futbol

Puma apunta a volver a vestir a Universidad Nacional: ¿cómo le fue al equipo con la marca alemana?

Pumas celebra el título del Clausura 2011, en el Olímpico de CU. l MEXSPORT
Pumas celebra el título del Clausura 2011, en el Olímpico de CU. l MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 18:24 - 30 mayo 2026
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El conjunto del Pedregal cambiará de patrocinador para el siguiente torneo

Todo indica que Universidad cambiará de proveedor de uniformes, luego de 12 años con Nike. El nuevo patrocinador apunta a ser la marca alemana, Puma, una vieja conocida para la institución.

Las filtraciones del nuevo uniforme de Pumas apuntan a que la marca alemana regresará a vestirlo, misma con la que el club obtuvo su último campeonato en el Clausura 2011.

Pumas en celebración del título de Liga MX en el Clausura 2011 | MEXSPORT
Pumas en celebración del título de Liga MX en el Clausura 2011 | MEXSPORT

¿En qué época vistió Puma a Universidad Nacional?

Puma ya había vestido al club hace unos años, específicamente de 2009 hasta 2014. En aquellas épocas, Universidad Nacional levantó su sexto título, todavía con Lotto como patrocinador. La marca alemana llegó justo en el torneo en el que la institución defendió el campeonato.

En 2011, llegó la primera y única gloria con la marca, con el séptimo título al vencer a Morelia. En dicho año fue la última vez que Pumas ganó un trofeo, una sequía que ya cumplió 15 años.

Pumas perdió la Final del Apertura 2015 ante Tigres | Imago7

Pocas glorias en los últimos años

En 2014, Nike entró para vestir a Pumas, con diseños memorables que hasta la actualidad son recordados por la afición, como la de 2016, que fue un homenaje a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

Pumas triste por quedar subcampeón en CU | MEXSPORT

La afición quedó conforme con los diseños presentados por la marca estadounidense, sin embargo, tampoco hubo campeonatos durante su etapa. En esta nueva época con Puma, el equipo espera volver a levantar un trofeo.

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