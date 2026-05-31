Noche de Los Grandes: Resultados EN VIVO

Una noticia más: Raw y SmackDown regresan a la Ciudad de México este 11 y 14 de septiembre.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! La primera noche de Triplemanía 2026 tendrá lugar en Las Vegas

GANADOR Y NUEVO CAMPEÓN LATINOAMERICANO DE AAA: ¡EL HIJO DEL VIKINGO!

Lucha por el campeonato latinoamericano de AAA: El Hijo de Doctor Wagner jr. vs El Hijo del Vikingo

🚨 ¡TENEMOS NUEVO CAMPEÓN AAA! 🚨



REY FÉNIX ES CAMPEÓN CRUCERO AAA. 🔥



Lucha espectacular, 10/10 lo que hemos visto en el ring de Monterrey. 🏆 pic.twitter.com/dfEFvoX9b1 — FOX (@somos_FOX) May 31, 2026

GANADOR Y NUEVO CAMPEÓN CRUCERO DE AAA: ¡REY FÉNIX!

😳 ¡Aquí está el Campeón!



Laredo Kid vs Rey Fénix por el campeonato Crucero AAA. 🏆



😈 Esto será una lucha espectacular. 🔥 pic.twitter.com/UtAeRcMrR1 — FOX (@somos_FOX) May 31, 2026

😈 ¡Así arranca #AAAporFOX!



Rey Fénix llega al cuadrilátero con la meta de salir con el título Crucero AAA. 🔥



La Noche de los Grandes será cine. 📽️ pic.twitter.com/ghPZFsdRMc — FOX (@somos_FOX) May 31, 2026

Primera lucha: Rey Fénix vs Laredo Kid por el campeonato crucero de AAA