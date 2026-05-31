Noche de Los Grandes: Resultados EN VIVO
Una noticia más: Raw y SmackDown regresan a la Ciudad de México este 11 y 14 de septiembre.
¡DE ÚLTIMO MOMENTO! La primera noche de Triplemanía 2026 tendrá lugar en Las Vegas
GANADOR Y NUEVO CAMPEÓN LATINOAMERICANO DE AAA: ¡EL HIJO DEL VIKINGO!
Lucha por el campeonato latinoamericano de AAA: El Hijo de Doctor Wagner jr. vs El Hijo del Vikingo
🚨 ¡TENEMOS NUEVO CAMPEÓN AAA! 🚨— FOX (@somos_FOX) May 31, 2026
REY FÉNIX ES CAMPEÓN CRUCERO AAA. 🔥
Lucha espectacular, 10/10 lo que hemos visto en el ring de Monterrey. 🏆 pic.twitter.com/dfEFvoX9b1
GANADOR Y NUEVO CAMPEÓN CRUCERO DE AAA: ¡REY FÉNIX!
😳 ¡Aquí está el Campeón!— FOX (@somos_FOX) May 31, 2026
Laredo Kid vs Rey Fénix por el campeonato Crucero AAA. 🏆
😈 Esto será una lucha espectacular. 🔥 pic.twitter.com/UtAeRcMrR1
😈 ¡Así arranca #AAAporFOX!— FOX (@somos_FOX) May 31, 2026
Rey Fénix llega al cuadrilátero con la meta de salir con el título Crucero AAA. 🔥
La Noche de los Grandes será cine. 📽️ pic.twitter.com/ghPZFsdRMc