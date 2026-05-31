¿Nuevo miembro? El Ojo que todo lo ve idea un plan para El Hijo del Vikingo en Noche de los Grandes

Aún no comienza Noche de los Grandes de AAA y El Ojo, equipo que conforman Dorian Roldán, Omos y El Hijo del Vikingo, parece que idea un plan que los haga salir victoriosos de este último sábado del mes de mayo desde Arena Monterrey.

Aunque dicho plan no es explícito, parece que podría ser efectivo, ya sea para ganar un campeonato, o bien, para sumar a un nuevo miembro antes de que termine la noche.

Dorian Roldán | ARCHIVO RÉCORD

¿Qué harán los miembros del Ojo?

En redes sociales, se ha mostrado un video de AAA protagonizado por Dorián Roldán, El Hijo del Vikingo y el gigante Omos, mismo en el que se puede apreciar que los tres rudos tienen en mente desarrollar algo en el combate del cual participará el ex megacampeón.

Dicho video en realidad no tiene el audio original, pues la música está sobrepuesta, esto probablemente sin ninguna intención, ya que algunos de estos clips son utilizados en el inicio de los shows para mostar como estará confirmada la cartelera de la noche.

El Ojo 👁️ quiere conquistar #AAANocheDeLosGrandes y no nos dejaron escuchar su plan 😅 pic.twitter.com/sBUy2YQpdm — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 31, 2026

Aunque no se logra escuchar lo que se dijeron entre estos tres personajes, en el momento en que Dorián se dirige a Omos, se puede entender al leer sus labios que habla de un "championship", por lo que el plan podría ir referido a hacer alguna trampa en la lucha que Vikingo tendrá ante El Hijo de Doctor Wagner Jr.

Cartelera de la Noche de los Grandes

Sin duda alguna, la lucha más importante del evento de AAA es el máscara vs máscara entre Los Grandes Americanos; sin embargo, hay varios combates más que llaman la atención dentro de un PPV que marcará un gran precedente en la historia de la empresa mexicana.

Como ya se había comentado, El Hijo del Vikingo tratará de ganar el campeonato latinoamericano que en este momento ostenta El Hijo de Doctor Wagner Jr. Otra de las luchas por campeonato es la de Laredo Kid ante Rey Fénix en el tercer capítulo de esta rivalidad.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. defenderá el Campeonato Latinoamericano AAA frente a El Hijo del Vikingo | AAA