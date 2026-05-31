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Futbol

¡Abuso de autoridad! Policía suelta cachetadón a un aficionado del Toluca en el Nemesio Diez

Policía golpea a aficionado en el Nemesio Diez l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 20:30 - 30 mayo 2026
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Elemento pasaba liderando al grupo policiaco de Toluca cuando soltó el manotazo al rostro del individuo

Momento tenso se vivió en las afueras del Estadio Nemesio Diez previo a la Final de la Concachampions entre el Toluca y Tigres; un elemento de la policía, todo indica era el que lideraba al grupo policial de Toluca, lanzó un cachetadón a un aficionado.

¿Qué sucedió?

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar el momento exacto cuando pasa la comitiva de la seguridad y el hombre trajeado de pantalón café y chamarra negra suelta la mano izquierda para golpear en el rostro de un seguidor del Toluca. 

Policía que golpeó a un aficionado del Toluca l CAPTURA

Tras el suceso, el elemento continúa caminando seguido de su equipo, mientras que los seguidores que vieron el momento lanzan insultos evidenciando el momento que protagonizó, todo en las afueras del recinto del cuadro mexiquense. 

Cabe mencionar, que hubo máxima seguridad tanto que a la llegada del grupo de apoyo de Tigres, llamados los Libres y Lokos, la seguridad alrededor del Estadio Nemesio Diez estuvo muy atenta para evitar que hubiera algún problema con fanáticos del último bicampeón de la Liga MX, pero eso no sucedió debido a que estaban bien resguardados.

Afición de Tigres en el Nemesio Diez l IMAGO7

La función de los policías, con la visita, fue muy simple, pues acompañaron a los regios a lo largo de un pasillo que habían formado los rivales, quienes también resistieron a que todos pudieran avanzar para después llegar ellos a su destino.

Se despiden de Gignac 

Una considerable parcialidad de felinos se dieron cita en las gradas en el adiós de André-Pierre Gignac quien protagonizó su último juego ante el Toluca, y previo a la Final en el Nemesio Diez el francés recibió una ovación por su afición en el estadio.

Gignac en el Nemesio Diez para la Final de Concachampions l IMAGO7

El atacante apareció en la cancha hidratándose con una botella de agua cuando saludó a la ficción y los seguidores felinos honraron su presencia con los gritos y la euforia de los amarrillos que ya se encontraban en las tribunas.

El histórico delantero francés disputará ante Toluca su último partido con la camiseta felina, luego de que surgiera un interés de varios equipos fuera de México. Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que Gignac analizará cualquier oferta que pueda presentarse en las próximas semanas, ya sea de la MLS o de cualquier otro destino.

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