Miroslava Montemayor se rompe ante momento histórico de Majo González en la Champions

Majo González hizo historia en la narración de la Champions League, la narradora mexicana se proclamó como la primera mujer de habla hispana en llevar las hostilidades de la Final, durante el duelo entre el París Saint-Germain y Arsenal.

Tras el partido llevado a cabo en Budapest Miroslava Montemayor mostró sus palabras emotivas, a su compañera y amiga en la empresa de TNT Sports, mostrando su lado más sentimental en el post transmisión del encuentro.

Miroslava Montemayor con Majo González l CAPTURA de TNT Sports

“Eres el ejemplo para muchas niñas, muchas mujeres, que hoy en día están picando piedra tratando de llegar a un espacio como en el que nos dio la oportunidad, TNT, para poder desarrollarnos y de verdad estoy muy orgullosa, me siento muy honrada de poder ser tu compañera y espero que seamos compañeras por muchísimos años más…”, destacó la analista.

Momento histórico

La designación de González para el partido más importante de la temporada europea es el resultado de años de consistencia, un profundo conocimiento táctico y un estilo narrativo que ha logrado conectar con el público de manera orgánica. Cabe mencionar, que Lola del Carril también fue otra que lo hizo en este duelo.

Miroslava Montemayor junto a Majo González l X:MiroslavaMont

Este hito demuestra que las cabinas de transmisión están evolucionando para escuchar a las voces más preparadas, validando el esfuerzo de las mujeres que buscan espacios de alta relevancia en el deporte y no solo en el género masculino.

Más allá del triunfo del PSG, el verdadero triunfo de esta Final radica en el precedente que se establece. Este acontecimiento abre una puerta definitiva para las nuevas generaciones de estudiantes de periodismo y comunicadoras, demostrando que los techos de cristal en la crónica deportiva se están rompiendo con base en la excelencia y el trabajo diario.

Majo González y la playera que presumió en redes sociales | @MajolaB

¿Cómo terminó la Final?

El PSG sigue siendo el rey de Europa. En un partido muy táctico, sin apenas ocasiones, el conjunto de Luis Enrique, con merecimiento, se hizo con una final que ganó en la tanda de penaltis con dos fallos del Arsenal que condenaron al defensivo conjunto de Mikel Arteta.