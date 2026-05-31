Dos rings, una misión: competir sin excusas

A veces el marcador miente. No porque sea 'falso', sino porque no cuenta toda la historia.

En los últimos días he estado compitiendo en dos mundos que amo: AEW en Estados Unidos y el CMLL en México. Y sé que la conversación se prende rápido cuando ven mis resultados: en AEW no he logrado el triunfo; en CMLL me ha ido mejor. Entonces aparecen las frases de siempre: “es que allá está más duro”, “es que acá le acomodan el estilo”, “es que hay un desequilibrio”. Lo entiendo. Cuando uno ve sólo el resultado, busca una explicación inmediata. Pero la lucha libre —la de verdad, la que te deja moretones y lecciones— rara vez se explica con una sola etiqueta.

Yo no me subo al ring pensando “hoy gano porque es tal empresa” o “hoy pierdo porque es la otra”. Me subo con un plan. Con entrenamiento. Con la mentalidad de resolver lo que se presente. Y lo que se presenta cambia mucho de un lugar a otro, aunque el cuadrilátero sea el mismo tamaño.

En CMLL, el público te mide con un ojo muy fino. Se valora el detalle, el ritmo, la técnica, la manera en que construyes la emoción. Es un escenario donde mi estilo se siente natural: mi base, mis raíces, mi manera de contar una pelea. Y cuando esa conexión aparece, el cuerpo se suelta, la cabeza se calma, y todo fluye mejor. Eso también influye. El ambiente es parte del combate.

En AEW, la exigencia también es enorme, pero de otra forma. Es un roster profundo, con estilos muy distintos chocando todo el tiempo y con una presión mediática que amplifica cada paso. Allá, además, el calendario pesa: viajes, cambios de horario, semanas que se sienten como un mes. A veces estás lista, pero el cuerpo viene con factura; a veces el cuerpo responde, pero la mente va procesando diez cosas a la vez. Y aun así, tienes que salir y rendir.

Entonces, ¿qué significa perder allá y ganar acá? Para mí, significa que estoy en un momento de ajuste. Y un ajuste no se arregla con teorías, se arregla con trabajo. Con honestidad. Con autocrítica. Con volver al gimnasio y preguntarte: “¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy dejando en el aire? ¿Dónde estoy un segundo tarde? ¿Dónde estoy apostando de más?”.

Por eso, en lugar de buscar explicaciones cómodas, yo prefiero un enfoque más útil: activar el modo competencia. Y esta semana, el universo nos puso un recordatorio perfecto de por qué esa mentalidad importa: el campeonato TBS quedó vacante tras la lesión de Willow Nightingale. Primero, mi respeto total para Willow. Nadie quiere ver a una compañera frenada por el cuerpo. Pero en el deporte —y sí, lo nuestro también es deporte— cuando un título queda libre, el reloj se reinicia para todas.

Un cinturón vacante es una pregunta en voz alta: ¿quién está lista de verdad? ¿Quién se presenta consistente? ¿Quién aguanta el ritmo cuando la presión sube? No se gana con discursos, se gana con rendimiento. Y ahí es donde yo quiero estar.

Mi mensaje no es “mírenme, denme la oportunidad”. Mi mensaje es “vean el trabajo”. No vengo a comparar empresas ni a repartir etiquetas. Vengo a competir. A aprender. A corregir. A representar. Y a demostrar, con hechos, que cuando se trata de una vacante, de un reto o de un objetivo grande, yo no me escondo.