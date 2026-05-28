Zendejas, 'blindado' para irse

Ahora que se volvió a cotizar mi Alex Zendejas al integrar la lista mundialista de los Yunaited de Pochettino, gracias a su tremendo torneo con el América y a pesar de que no tuvo continuidad en la recta final con su Selección, vale la pena revelar cómo está su situación con las Águilas.

Es algo similar a lo de Cáceres, Reyes y Rayito: tiene contrato vigente, renovado hasta el verano del 2027, pero con la promesa de que puede emigrar a Europa si llega una buena oferta. El problema es justo lo que la directiva considera como 'buena oferta'.

En el Nido siempre confiaron en que llegaría la buena de Zende con EU, en especial después de que fallaron en la era del Tata para convencerlo de que jugara con México, por eso en 2024 lo firmaron con la clara intención de que fuera al Mundial con los gringos, que no llegaran ofertas antes, y que después de la justa, ya mejor cotizado, entonces sí escucharían propuestas. Veamos cómo le va este verano. Éxito, Alex.

DESDE ONLY FANS, JONA MEDITA UNA PROPUESTA

El menor de los Dos Santos está ya de vacaciones; se acabó su contrato en Coapa y, tras la eliminación del América, dejó el Nido sin dar explicaciones de su futuro. Estos días dio de qué hablar, pues en su X, con más de un millón de followers, ha promocionado lives desde su cuenta de Only Fans. Así como lo lees.

Pues me dicen que, antes de marcharse, fue Jardine el que habló con el aún mediocampista de 35 años de edad para preguntarle si le gustaría ser técnico en un futuro, y si está decidido a colgar los botines, el brasileño estaría dispuesto a hacerle un hueco en su cuerpo técnico. Veamos qué decide.

CRUZ AZUL Y CHIVAS, MÁS QUE PUMAS Y AMÉRICA

Para los que se quejaron de que Cruz Azul regresó al Azteca para la Liguilla y después al Ciudad de los Deportes en la Final, lo que significaba que jugaría en tres estadios el Clausura, acaba de revelarse una cifra que acaba las críticas.

Resulta que la Liga MX destapó que la mejor entrada del torneo no fue aquella del América como local en el Clásico Capitalino ante Pumas en el Banorte, tampoco los juegos en CU de los Universitarios, ni la Final, sino la visita de Chivas a La Máquina en el Coloso de Santa Úrsula, que registró 63 mil 375 aficionados en la Ida de la Semi. Vaya cifra.

LARCAMÓN CASI RECHAZA A JEREMY

De las historias que nos dejó esta Liguilla, hay que destacar la de Jeremy Márquez, que como lateral derecho en lugar de Rodarte recuperó valor bajo el mando de Huiqui. Y resulta que el Bicampeón con Atlas estuvo a punto de no llegar a Cruz Azul.

Me contaron que la posibilidad de contratación llegó a las oficinas de Gran Sur desde La Academia, la recibió el Inge Velázquez y junto a Iván Alonso vieron una gran oportunidad. Pero cuando lo comentaron con Larcamón, recién llegado en el verano del 2025, el argentino no lo quería, prefería otro refuerzo. Sin embargo, la directiva terminó por imponer su decisión y mira lo que son las cosas, Jeremy fue clave en La Décima.

UN PAISANO SE IMPONE EN LA TV GRINGA