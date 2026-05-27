Alejandro Zendejas: el camino del futbolista del América hasta llegar al Mundial 2026 con Estados Unidos

Los consiguió. De último momento, pero Alejandro Zendejas logró subirse a la Selección de los Estados Unidos que disputará la Copa Mundial 2026. Un sueño que parecía desaparecer y que al final, sus grandes actuaciones en el América lo pusieron en el ojo de Pochettino. Sin embargo, su camino no fue nada fácil y aquí te contamos su historia.

De Ciudad Juárez a Estados Unidos en busca de un sueño

Zendejas nació el 7 de febrero de 1998 en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero muy pronto su familia emigró al otro lado de la frontera en busca de una mejor vida. Se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos a los 12 años, gracias a su padre, que iba y venía hasta El Paso, Texas, para trabajar.

Desde chico demostró gran habilidad con el balón y a los 13 años fue reclutado por el FC Dallas. Ahí cruzó las diferentes categorías inferiores y debutó como profesional el 1 de mayo de 2015, a los 17 años.

En esos años también jugó para la selección de Estados Unidos Sub-15 y Sub-17, participando en el Campeonato Sub-17 de la CONCACAF en 2015.

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT

Su paso por Chivas y el crecimiento en Liga MX

Con 18 años, Alejandro volvió a tierras aztecas a petición de Matías Almeyda para jugar con las Chivas. Fue cedido a préstamo al Zacatepec para sumar minutos, y regresó al Rebaño, aunque por su bajo rendimiento terminó en el Necaxa, donde su nivel despegó.

En esos mismos años participó con la selección mexicana en partidos amistosos con las categorías Sub-21 y Sub-22, aunque nunca disputó un torneo oficial avalado por la FIFA que lo vinculara definitivamente al Tri.

Alejandro Zendejas en su paso por Chivas en 2019

La decisión entre México y Estados Unidos

En 2022, año en que dio el gran salto al América, fue obligado por la FIFA a decantarse por una selección. Tras no entrar en los planes del Tri, Zendejas eligió al equipo de las Barras y las Estrellas.

Alejandro Zendejas | MEXSPORT

Y lo que parecía una decisión acertada se convirtió en otro calvario. Fue excluido de varias convocatorias del USMNT —destacando la Copa Oro 2025— y su último llamado había sido en septiembre de 2025.

Pese a eso, Zendejas continuaba demostrando ser uno de los mejores jugadores de la Liga MX, donde se convirtió en pilar del América durante el tricampeonato; luego heredó el número 10 y para 2026 incluso la capitanía.

En los Cuartos de Final ante Pumas, Zendejas asumió el papel de líder y firmó una serie espectacular con tres goles y una asistencia, guiando a las Águilas a una doble remontada que terminó dejando al club a un gol de eliminar al superlíder. Aunque América quedó fuera, sus actuaciones llamaron la atención de Pochettino, quien finalmente decidió incluirlo en la lista de 26 jugadores con la que Estados Unidos disputará la Copa del Mundo de 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.