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Futbol

Premier League, la liga con más ganadores de Champions en la historia; Arsenal se quiere unir

Arsenal vs Burnley | AP
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 14:43 - 27 mayo 2026
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El futbol inglés presume de varios de sus equipos que han conquistado el torneo continental

La considerada mejor liga del mundo, la Premier League, también ha tenido éxito en la Champions League, al contar con seis distintos ganadores y con la posibilidad de sumar uno más este sábado si es que el Arsenal supera al Paris Saint-Germain en Budapest. 

La Premier League es la competencia que más ganadores de la UEFA Champions League tiene, con seis clubes que han logrado coronarse: Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Manchester City, Chelsea y Aston Villa.

Liverpool es el club que más veces ha ganado el torneo con seis, seguido de Manchester United con tres. Nottingham Forest y Chelsea cuentan con dos trofeos, mientras que Manchester City y Aston Villa tienen uno. 

1. JAVIER HERNÁNDEZ Campeón de Liga de la Premier y finalista de la Champions League con el Manchester United

Los Gunners, ya en la Final, buscan sumarse a esta lista de ganadores. Después de romper la sequía de 22 años sin levantar la Premier, Arsenal llega motivado para enfrentar al PSG

Es la segunda Final de Champions League que jugará el Arsenal en su historia, pues hace precisamente 20 años disputó su último duelo por el título, en el cual cayó 2-1 contra Barcelona

Inglaterra puede sumar su decimosexto trofeo de Champions League y acercarse a los 20 que registra España, repartidos entre Real Madrid (15) y Barcelona (5). Sin embargo, enfrente tendrá al vigente Campeón del torneo, que ha encontrado un estilo efectivo bajo el mando de Luis Enrique.

Pep Guardiola luego de perder la final de Champions League en 2021 ante el Chelsea

Ganadores ingleses de Champions League 

  • Liverpool (6): 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 y 2019

  • Manchester United (3): 1968, 1999 y 2008

  • Chelsea (2): 2012 y 2021

  • Nottingham Forest (2): 1979 y 1980

  • Aston Villa (1): 1982

  • Manchester City (1): 2023

VIDEO: Revive los cinco goles de Erling Haaland en victoria del Manchester City sobre Leipzig en Champions League | AP
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