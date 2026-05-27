Premier League, la liga con más ganadores de Champions en la historia; Arsenal se quiere unir

La considerada mejor liga del mundo, la Premier League, también ha tenido éxito en la Champions League, al contar con seis distintos ganadores y con la posibilidad de sumar uno más este sábado si es que el Arsenal supera al Paris Saint-Germain en Budapest.

La Premier League es la competencia que más ganadores de la UEFA Champions League tiene, con seis clubes que han logrado coronarse: Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Manchester City, Chelsea y Aston Villa.

Liverpool es el club que más veces ha ganado el torneo con seis, seguido de Manchester United con tres. Nottingham Forest y Chelsea cuentan con dos trofeos, mientras que Manchester City y Aston Villa tienen uno.

1. JAVIER HERNÁNDEZ Campeón de Liga de la Premier y finalista de la Champions League con el Manchester United

Los Gunners, ya en la Final, buscan sumarse a esta lista de ganadores. Después de romper la sequía de 22 años sin levantar la Premier, Arsenal llega motivado para enfrentar al PSG.

Es la segunda Final de Champions League que jugará el Arsenal en su historia, pues hace precisamente 20 años disputó su último duelo por el título, en el cual cayó 2-1 contra Barcelona.

Inglaterra puede sumar su decimosexto trofeo de Champions League y acercarse a los 20 que registra España, repartidos entre Real Madrid (15) y Barcelona (5). Sin embargo, enfrente tendrá al vigente Campeón del torneo, que ha encontrado un estilo efectivo bajo el mando de Luis Enrique.

Pep Guardiola luego de perder la final de Champions League en 2021 ante el Chelsea

Ganadores ingleses de Champions League

Liverpool (6): 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 y 2019

Manchester United (3): 1968, 1999 y 2008

Chelsea (2): 2012 y 2021

Nottingham Forest (2): 1979 y 1980

Aston Villa (1): 1982

Manchester City (1): 2023