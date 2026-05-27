¡A aflojar la cartera! Esto cuestan los boletos para la Final de Champions 2026 entre Arsenal y PSG

La Final de la Champions League entre Arsenal y PSG vivirá un legendario enfrentamiento en el Puskás Aréna, el estadio más grande y moderno de Hungría con capacidad de hasta 67,000 espectadores, una cita que todo amante del futbol no quiere perderse, pero ¿cuánto costará asistir?

El incremento de los precios para ir a los eventos deportivos ha ido en crecimiento cada vez más, dejando sin posibilidades algunas veces a algunos aficionados, generando polémicas en los últimos años de ser tratado como un producto exclusivo para gente con alto poder adquisitivo.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Final de Champions League 2026?

Los precios para la Final de la Champions League 2026 están distribuidos de esta forma:

Jugadores de PSG en celebración contra Bayern Munich en Champions League | AP

Fans First | 1,417 MXN (Precio que solo será para aficionados del Arsenal y PSG vía club)

Categoría 3 | 3,643 MXN (Aficionados y público general)

Categoría 2 | 13,156 MXN (Público general)

Categoría 1 | 19,228 MXN (Público general, mejor ubicación)

Discapacidad | 1,417 MXN (Con boleto de acompañante gratis)

Hospitality | 70,840 MXN (Paquetes VIP con servicios premium)

Aunque en torno a la Final, del 28 al 31 de mayo se celebrará el Champions League Festival en la Plaza de los Héroes de Budapest, con actividades para toda la familia, torneos de leyendas y espectáculos gratuitos, en caso de no conseguir entradas, será una forma de vivir el partido de una forma única.

Arsenal vs Burnley | AP

¿Dónde se pueden conseguir boletos para Arsenal vs. PSG?

En caso de querer asistir, todavía pueden encontrar entradas mediante plataformas de reventa autorizadas y sitios especializados como UEFA Tickets, StubHub, SeatPick, Ticombo y Hellotickets. Sin embargo, los precios ya se encuentran por encima de su valor original (especialmente en las zonas más cercanas al terreno de juego).