Leyendas mundialistas: Johan Cruyff, futbol total en su máxima expresión

¿Es mejor un futbol práctico o uno bello? Porque no ambas. El balompié -como la mayoría de los deportes- ha destacado en una época moderna por estadísticas vacías que no reflejan en nada lo que sucede en los terrenos de juego, sin embargo, hubo un hombre que combinó la belleza con la efectividad y se volvió en un auténtico ídolo en Europa y también en gran parte de Latinoamérica.

Hendrik Johannes Cruijff nació el 25 de abril de 1947 en Ámsterdam, a escasos metros del estadio del Ajax. Parece mentira cuando dicen que ciertas personalidades ya estaban predestinadas a ser grandes, pero en el caso de Cruyff su futuro comenzó a vislumbrarse desde sus primeros años de vida.

Al igual que Áyax el Grande -héroe mitológico griego que es descrito en la Ilíada como el más grande de la Antigua Grecia junto a su primo Aquiles-, Johan Cruyff se convirtió en el más grande de los símbolos en Holanda, pese a sus cualidades físicas. Pese a estar en forma, el neerlandés multiusos no era tomado en serio en sus primeros años por su fisionomía; era bastante delgado.

Sí, Johan era flaco, pero nunca flaqueó. Dejó los estudios para convertirse en profesional lo antes posible, no tanto por una pasión, sino por el fallecimiento de su padre. Cruyff buscó ganar dinero y ser el sostén de su familia, sin embargo, nunca imaginó -o tal vez sí- en el monstruo futbolístico que se convertiría.

Johan Cruyff, leyenda mundialista | AFP

El hombre que redefinió el futbol total

Rinus Michels fue el hombre que inventó el término y la táctica del futbol total, el cual consiste en tres aspectos fundamentales: posesión casi total de la pelota, presión sobre el rival y una fluida triangulación de pases hasta llegar al arco contrario. Además, los balompedistas necesitan tener una noción importante de táctica y calidad.

Dicho lo anterior, el hombre que entendió, utilizó, jugó y redefinió por completo el término de Michels fue Johan Cruyff. El larguirucho guió a la mayoría de sus equipos a un éxito instantáneo gracias al sublime estilo de juego, mismo que también llevó a su selección nacional y su cuate de nombre y forma de jugar: Johan Neeskens.

Johan Cruyff en Alemania 1974 enfrentando a Argentina | x @fifaworldcup_es

El Mundial de 1974: el mundo tuvo a su propio campeón

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era imposible pensar que la Copa del Mundo se trasladase a Alemania, sin embargo, la parte Federal consiguió ser sede del Mundial de 1974. Aquella edición es recordada en nuestro país por el Premundial de Haití, pero esa es una historia para otra ocasión.

Cruyff, Neeskens, Rob Rensenbrink, Ruud Krol, Johnny Rep, por mencionar algunos, formaron bajo las órdenes del propio Rinus Michels lo que pronto se conocería como La Naranja Mecánica. Ya sea por la obra de Anthony Burgess o la película de Stanley Kubrick, Holanda maravilló al mundo por su estilo perfecto y eficaz de juego, con Johan Cruyff como jefe de orquesta.

Con un futbol total en su estado más puro, los Países Bajos llegaron invictos a la Gran Final de la Copa del Mundo de 1974 -cinco victorias y un empate-; además de sumar 14 goles a favor y uno en contra.

Sin embargo, el desenlace de la primera y única Copa del Mundo del Holandes Volador no terminó de la manera esperada. ¿Cómo detener un juego bello, rápido y sensacional? Fácil, con una antítesis perfecta. A diferencia de los neerlandés, Alemania Federal se caracterizó por una defensa impenetrable. El resultado final fue 2-1 para los teutones, pero el público mundial eligió a La Naranja Mecánica como los exponentes perfectos de la evolución del juego.

Entre las grandes muestras del talento sobrehumano de Johan Cruyff están el gol que realizó al Atlético de Madrid en la Temporada 1973/74, el cual le otorgó el mote del Holandes Volador. Sin embargo, otro gran ejemplo de su apoteósico talento lo hizo en la Gran Final del Mundial ante Alemania, con una asistencia para Johan Neeskens, que llenó de ilusión a todo el país tulipán y los amantes del buen futbol.

Mundial Partidos Goles Alemania 1974 7 3