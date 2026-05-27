¿Se puede perder el Mundial? Neymar Jr. minimiza lesión en la pantorrilla previa a la Copa del Mundo 2026

Neymar Jr. aseguró que la lesión que sufrió recientemente en la pantorrilla derecha no representa un problema de cara a la Copa del Mundo 2026. El delantero del Santos se incorporará a la concentración de Brasil después de perderse los últimos tres partidos con su club debido a una contusión.

El atacante brasileño habló tras la victoria del Santos por 3-0 ante Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana y dejó claro que se siente tranquilo respecto a su estado físico.

Neymar Jr. y Santos no levantan|@SantosFC

Neymar confía en llegar en buenas condiciones al Mundial

Cuando fue cuestionado sobre las molestias en la pantorrilla, Neymar respondió de manera relajada y aseguró que todo marcha bien.

Está aquí, intacta

El futbolista de 34 años sufrió la lesión durante la derrota del Santos ante Coritiba el pasado 17 de mayo. Sin embargo, al preguntarle si la molestia podría afectar su participación en la Copa del Mundo, respondió con ironía:

¿Qué problema?

Neymar Jr. | AP

Brasil mantiene cautela con la condición física del delantero

Pese al optimismo mostrado por Neymar, el cuerpo médico de la Selección Brasileña mantiene precaución con la recuperación del atacante y ya trabaja con un plan especial para llevar su evolución.

De acuerdo con reportes, la inflamación en la pantorrilla derecha no sería tan leve como se pensó inicialmente, por lo que luce complicado que Neymar pueda disputar los partidos de preparación ante Panamá y Egipto, programados para el 31 de mayo y 5 de junio, por lo que lo veríamos hasta el debut de la Canarinha en el MetLife Stadium.

Brasil debutará en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio frente a Marruecos. Neymar buscará disputar su cuarta Copa del Mundo, luego de formar parte de las ediciones de 2014, 2018 y 2022.