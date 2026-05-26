Vinícius respeta el número 10 de Neymar: ‘Es de él, eso es obvio’

A vísperas de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, se ha suscitado un rumor muy fuerte en torno a la Selección de Brasil. Se ha hablado de que el delantero de 26 años, Vinícius Jr., jugará en el equipo con el número ‘10’, la misma playera que había pertenecido a Neymar durante más de 13 años. Esto implica un cambio generacional, permitiendo que jóvenes promesas como Vinicius tomen los reflectores y dejen atrás a leyendas consolidadas.

¿Qué dijo Vinícius?

Ante estas incertidumbres, Vinícius habló recientemente para explicar su opinión. Aclaró que el número ‘10’ le pertenece a Neymar, también explicando que aún no sabe su número para el mundial.

"No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el ‘10’ es para Neymar, eso es obvio", mencionó con claridad el delantero de Real Madrid. Este posicionamiento proviene de una larga historia con el legendario delantero del Santos, pues ‘Vini’ lo ha llamado un mentor y amigo cercano.

Vinicius en lamento con Brasil | AP

Ambos futbolistas mantienen una colaboración fluida y constante, basada en la admiración mutua. Neymar siempre ejerció como una figura de confianza para el madridista en sus primeros e intrincados pasos con la selección absoluta, algo que Vinícius jamás ha olvidado.

En torno al debate del número, medios locales e internacionales especulan que Vinícius Jr. jugará con el número ‘7’ de la selección, mientras que Neymar mantendrá su número ‘10’.

Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT

El último baile de Neymar

El panorama general para el jugador de 34 años es uno bastante incierto. No hace más de un mes aún se cuestionaba su participación en el Mundial, pues Carlo Ancelotti, DT de la selección carioca, lo mantenía en una lista de pocos probables.

El rendimiento del jugador del Peixe tampoco ha sido el mejor. Actualmente se encuentra en la posición número 17 de 20 de la liga brasileña.

En un todo, que Vinícius le haya cedido el número ‘10’ a Neymar es más una acción solemne, pues muy probablemente será el último Mundial para el mítico jugador, permitiéndole un cierre congruente con la historia que ha creado en la selección y en el futbol en general.