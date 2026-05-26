Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Vinícius respeta el número 10 de Neymar: ‘Es de él, eso es obvio’

Vinicius Jr y Neymar Jr con Brasil | AP
Vinicius Jr y Neymar Jr con Brasil | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 16:52 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El jugador del Real Madrid aclaró los rumores de quitarle el mítico número a su compañero del Santos.

A vísperas de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, se ha suscitado un rumor muy fuerte en torno a la Selección de Brasil. Se ha hablado de que el delantero de 26 años, Vinícius Jr., jugará en el equipo con el número ‘10’, la misma playera que había pertenecido a Neymar durante más de 13 años. Esto implica un cambio generacional, permitiendo que jóvenes promesas como Vinicius tomen los reflectores y dejen atrás a leyendas consolidadas.

¿Qué dijo Vinícius?

Ante estas incertidumbres, Vinícius habló recientemente para explicar su opinión. Aclaró que el número ‘10’ le pertenece a Neymar, también explicando que aún no sabe su número para el mundial.

"No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el ‘10’ es para Neymar, eso es obvio", mencionó con claridad el delantero de Real Madrid. Este posicionamiento proviene de una larga historia con el legendario delantero del Santos, pues ‘Vini’ lo ha llamado un mentor y amigo cercano.

Vinicius en lamento con Brasil | AP

Ambos futbolistas mantienen una colaboración fluida y constante, basada en la admiración mutua. Neymar siempre ejerció como una figura de confianza para el madridista en sus primeros e intrincados pasos con la selección absoluta, algo que Vinícius jamás ha olvidado.

En torno al debate del número, medios locales e internacionales especulan que Vinícius Jr. jugará con el número ‘7’ de la selección, mientras que Neymar mantendrá su número ‘10’.

Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT

El último baile de Neymar

El panorama general para el jugador de 34 años es uno bastante incierto. No hace más de un mes aún se cuestionaba su participación en el Mundial, pues Carlo Ancelotti, DT de la selección carioca, lo mantenía en una lista de pocos probables.

El rendimiento del jugador del Peixe tampoco ha sido el mejor. Actualmente se encuentra en la posición número 17 de 20 de la liga brasileña.

En un todo, que Vinícius le haya cedido el número ‘10’ a Neymar es más una acción solemne, pues muy probablemente será el último Mundial para el mítico jugador, permitiéndole un cierre congruente con la historia que ha creado en la selección y en el futbol en general.

Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP
Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP
Lo Último
18:28 Mujer embarazada perdió 30 mil pesos tras transferencia equivocada a taquería
18:27 Cae presunto líder de La Rebel en CU por venta de droga
18:26 ¿Hay contingencia ambiental? Consulta el Hoy No Circula del miércoles 27 de mayo
18:25 Keylor Navas se pronuncia tras perder la Final: “Tristemente, no pudo ser“
18:09 Las joyas del Tapatío que buscan una oportunidad en Chivas para el Apertura 2026
17:59 ¿Desvío de dinero público? Morena denuncia a Samuel García y Mariana Rodríguez
17:56 “Tengo el corazón de México”: David Benavidez respondió a críticas por nacer en EEUU
17:49 Leyendas de México 1986 visitan al Tri antes del Mundial 2026
17:46 ¡Orgullo Águila en el Mundial! América celebra la convocatoria de Alejandro Zendejas con Estados Unidos
17:36 Carlos Vela y Peso Pluma protagonizan encuentro viral en partido del LAFC