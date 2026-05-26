Mujeres del Edomex tendrán acceso a seguro de vida en 2026
Las mujeres mexiquenses que formen parte del programa Mujeres con Bienestar podrán acceder en 2026 a un seguro de vida gratuito, además de recibir apoyos económicos y servicios médicos, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de México para apoyar a quienes viven en situación de vulnerabilidad.
Este programa social está dirigido principalmente a mujeres de entre 18 y 59 años que no cuentan con seguridad social y viven en alguno de los 125 municipios del Estado de México. El objetivo es mejorar su calidad de vida y brindarles herramientas económicas y de protección para ellas y sus familias.
Además del respaldo financiero, el esquema contempla servicios adicionales como asesoría médica, psicológica y legal, convirtiéndose en uno de los programas sociales más amplios impulsados en la entidad.
¿Qué es Mujeres con Bienestar?
Mujeres con Bienestar es un programa estatal enfocado en apoyar a mujeres mexicanas que viven en condición de pobreza y carecen de acceso a servicios de seguridad social.
Las interesadas deben acreditar residencia en el Estado de México y presentar documentos básicos como:
Acta de nacimiento
Identificación oficial
CURP
Comprobante de domicilio
De acuerdo con las reglas de operación, el programa da prioridad a:
Jefas de familia
Mujeres indígenas y afromexicanas
Personas con discapacidad
Mujeres con enfermedades crónicas
Víctimas de violencia o delitos
Mujeres repatriadas
Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+
Habitantes de zonas marginadas
La intención es atender a los sectores femeninos con mayores dificultades económicas y sociales dentro del estado.
¿Cómo funciona el seguro de vida?
Uno de los beneficios que más llamó la atención para 2026 es el seguro de vida gratuito incluido dentro del programa Mujeres con Bienestar.
La cobertura contempla:
35 mil pesos para la beneficiaria
35 mil pesos para el cónyuge o concubino
15 mil pesos por cada hijo dependiente de entre 2 y 25 años
El seguro cubre fallecimiento por cualquier causa, aunque se especifica que no aplica en casos de suicidio durante el primer año de vigencia.
En caso de fallecimiento de la titular, el dinero será entregado a los beneficiarios designados. Si quien fallece es algún familiar cubierto por el seguro, el apoyo económico se depositará directamente en la tarjeta de la beneficiaria.
Además, la cobertura incluye:
Asistencia funeraria
Atención médica
Apoyo psicológico
Asesoría legal
Las autoridades señalaron que el pago del seguro deberá entregarse en un plazo máximo de 10 días hábiles una vez presentada toda la documentación requerida.
También habrá apoyo económico y descuentos
Las beneficiarias no solo tendrán acceso al seguro de vida, sino también a un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, además de otros beneficios complementarios.
Entre ellos destacan:
Asistencia médica y nutricional
Capacitación digital
Descuentos en comercios y servicios
Asesoría financiera
Atención dental y oftalmológica
Servicios veterinarios
Tarifa preferencial en transporte como Mexicable
El programa especifica que todos los trámites y beneficios deben ser completamente gratuitos para las usuarias, salvo posibles comisiones bancarias relacionadas con el uso de la tarjeta donde se depositan los apoyos.
¿Cómo registrarse en Mujeres con Bienestar?
El proceso para acceder al programa inicia con un prerregistro en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México. Posteriormente, las aspirantes deben acudir a un módulo presencial para validar documentos y concluir el trámite.
En casos especiales, como problemas de salud, las mujeres podrán enviar a un representante mediante carta poder y comprobantes médicos. Las autoridades aclararon que las convocatorias para nuevas beneficiarias no tienen fechas fijas, ya que se abren en distintos momentos del año dependiendo de la disponibilidad y criterios establecidos por el Comité del programa.
Por ello, recomendaron mantenerse atentos a los anuncios oficiales publicados en el portal de programas de Bienestar del Estado de México.