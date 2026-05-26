Mujeres del Edomex tendrán acceso a seguro de vida en 2026

Las mujeres mexiquenses que formen parte del programa Mujeres con Bienestar podrán acceder en 2026 a un seguro de vida gratuito, además de recibir apoyos económicos y servicios médicos, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de México para apoyar a quienes viven en situación de vulnerabilidad.

Este programa social está dirigido principalmente a mujeres de entre 18 y 59 años que no cuentan con seguridad social y viven en alguno de los 125 municipios del Estado de México. El objetivo es mejorar su calidad de vida y brindarles herramientas económicas y de protección para ellas y sus familias.

Además del respaldo financiero, el esquema contempla servicios adicionales como asesoría médica, psicológica y legal, convirtiéndose en uno de los programas sociales más amplios impulsados en la entidad.

El Gobierno del Estado de México apoyará a quienes viven en situación de vulnerabilidad / Especial

¿Qué es Mujeres con Bienestar?

Mujeres con Bienestar es un programa estatal enfocado en apoyar a mujeres mexicanas que viven en condición de pobreza y carecen de acceso a servicios de seguridad social.

Las interesadas deben acreditar residencia en el Estado de México y presentar documentos básicos como: Acta de nacimiento

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

De acuerdo con las reglas de operación, el programa da prioridad a: Jefas de familia

Mujeres indígenas y afromexicanas

Personas con discapacidad

Mujeres con enfermedades crónicas

Víctimas de violencia o delitos

Mujeres repatriadas

Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+

Habitantes de zonas marginadas

Este programa va para mujeres de entre 18 y 59 años que no cuentan con seguridad social / Magnific

La intención es atender a los sectores femeninos con mayores dificultades económicas y sociales dentro del estado.

¿Cómo funciona el seguro de vida?

Uno de los beneficios que más llamó la atención para 2026 es el seguro de vida gratuito incluido dentro del programa Mujeres con Bienestar.

La cobertura contempla: 35 mil pesos para la beneficiaria

35 mil pesos para el cónyuge o concubino

15 mil pesos por cada hijo dependiente de entre 2 y 25 años

El seguro cubre fallecimiento por cualquier causa, aunque se especifica que no aplica en casos de suicidio durante el primer año de vigencia.

En caso de fallecimiento de la titular, el dinero será entregado a los beneficiarios designados. Si quien fallece es algún familiar cubierto por el seguro, el apoyo económico se depositará directamente en la tarjeta de la beneficiaria.

Además se brindará asesoría médica, psicológica y legal / Magnific

Además, la cobertura incluye: Asistencia funeraria

Atención médica

Apoyo psicológico

Asesoría legal

Las autoridades señalaron que el pago del seguro deberá entregarse en un plazo máximo de 10 días hábiles una vez presentada toda la documentación requerida.

También habrá apoyo económico y descuentos

Las beneficiarias no solo tendrán acceso al seguro de vida, sino también a un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, además de otros beneficios complementarios.

Entre ellos destacan: Asistencia médica y nutricional

Capacitación digital

Descuentos en comercios y servicios

Asesoría financiera

Atención dental y oftalmológica

Servicios veterinarios

Tarifa preferencial en transporte como Mexicable

El programa especifica que todos los trámites y beneficios deben ser completamente gratuitos para las usuarias, salvo posibles comisiones bancarias relacionadas con el uso de la tarjeta donde se depositan los apoyos.

Las interesadas deben acreditar residencia en el Estado de México / Magnific

¿Cómo registrarse en Mujeres con Bienestar?

El proceso para acceder al programa inicia con un prerregistro en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México. Posteriormente, las aspirantes deben acudir a un módulo presencial para validar documentos y concluir el trámite.

En casos especiales, como problemas de salud, las mujeres podrán enviar a un representante mediante carta poder y comprobantes médicos. Las autoridades aclararon que las convocatorias para nuevas beneficiarias no tienen fechas fijas, ya que se abren en distintos momentos del año dependiendo de la disponibilidad y criterios establecidos por el Comité del programa.