Las joyas del Tapatío que buscan una oportunidad en Chivas para el Apertura 2026

La cantera de Chivas continúa consolidándose como una de las más productivas del futbol mexicano. Aunque Tapatío quedó eliminado en los Cuartos de Final de la Liga de Expansión tras caer ante Cancún FC, varios jugadores dejaron sensaciones positivas y comenzaron a levantar la mano para integrarse al primer equipo.

El proyecto encabezado por Gabriel Milito dejó claro que los jóvenes tendrán oportunidades reales dentro del Guadalajara. Durante su primera temporada, futbolistas como Santiago Sandoval y Armando González terminaron por consolidarse, mientras que elementos como Richard Ledezma y Brian Gutiérrez encontraron su mejor versión bajo el mando del técnico argentino.

Ahora, dentro de la filial rojiblanca existen nombres que podrían ser considerados para realizar pretemporada con Chivas y competir por un lugar en el plantel.

Jugadores de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Brandon Téllez

El mediocampista defensivo se convirtió en uno de los jugadores más interesantes del Tapatío por su capacidad táctica y versatilidad dentro del campo. Brandon Téllez puede desempeñarse como contención, pero también retrasar su posición para fungir como tercer central o stopper en salida.

Su perfil encaja con la idea futbolística de Gabriel Milito, principalmente por su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo y mantener el control de balón bajo presión. Con apenas 21 años, también representa una opción importante para rejuvenecer el mediocampo rojiblanco.

Saúl Zamora

Saúl Zamora es uno de los futbolistas con mayor proyección ofensiva dentro de la filial. El mediocampista ofensivo puede jugar por el centro o cargarse hacia las bandas para creación de juego.

A sus 23 años ya tuvo acercamientos con el primer equipo durante la etapa de Óscar García, además de contar con pasado en León, donde destacó especialmente en categorías juveniles. Durante su paso por la Sub-20 de La Fiera registró siete anotaciones.

Saúl Zamora busca volver a ver minutos en la Primera División | IMAGO7

Jorge Guzmán

El extremo surgido de la cantera del Atlas llegó al Tapatío y rápidamente se convirtió en uno de los elementos más desequilibrantes del equipo.

Desde su incorporación acumuló 28 partidos, en los que registró dos goles y seis asistencias. Su velocidad, capacidad para encarar y desbordar por las bandas lo colocan como una opción interesante para el esquema de Milito.

Además, Guzmán ya sabe lo que es tener participación en la Liga MX, situación que podría facilitar su adaptación si recibe una oportunidad con el Guadalajara.

Vladimir Moragrega

Es el jugador con más experiencia dentro de esta lista y también uno de los que más presión pone para recibir una oportunidad en el primer equipo.

Moragrega llegó procedente del Atlante y desde entonces respondió con goles. En 26 partidos con Tapatío suma 16 anotaciones y recientemente se proclamó campeón de goleo del torneo con 10 tantos.

Su caso recuerda al de Ricardo Marín, quien también llegó desde Liga de Expansión tras destacar como goleador y posteriormente recibió una oportunidad en Chivas.