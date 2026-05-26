Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

El día que Miguel Ponce dio tremendo zape a Jesús Dueñas en la Final de 2017

Tigres en la Final del Clausura 2017 ante Chivas l MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 08:18 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El ‘Pocho’ recordó que pasó en ese momento

Están por cumplirse nueve años de la última conquista de las Chivas en la Liga MX; aquel 28 de mayo de 2017 quedó marcado en la historia del futbol mexicano con el Rebaño levantando su decimosegundo título de la mano de Matías Almeyda.

Sin embargo, ese histórico momento también se vio protagonizado por un tremendo golpe que propinó Miguel Ángel Ponce a Jesus Dueñas tras el pitado Final de Luis Enrique Santander en el Estadio Akron y que hoy recuerda el exjugador de los Rojiblancos.

Matías Almeyda en obtención del título con Chivas en 2017 l MEXSPORT

¿Qué dijo Ponce?

“Todo pasó porque traían un pique por ahí entre Pizarro, el Gallito y Dueñas y estaban cerca de donde nosotros estábamos en la banca calentando, entonces también ahí pues nosotros como en la banca, pues tú sabes, nos metemos y le decimos de cosa y todo el rollo, y ahí nos empezamos hacer de palabras”, resaltó en primera instancia para ‘Cracks y Mortales’.

Ponce continúa contando su historia de aquél momento: “Justo cuando pitan el final, pues él termina en esa zona. Entonces yo me meto y nos empezamos a hacer de palabras este entonces me tira un cabezazo…”

“Me tira un cabezazo así y yo me saco y vuelvo acercar y le digo rey cálmate, tranquilo y el otro y me hace otro así. Entonces ya que como dije como que ya ay cabrón me hice pa atrás y las que le doy el zapesón y estaba celebrando Matías (Almeyda) y la cámara lo iba siguiendo a él y entonces ahí estábamos nosotros y se ve el zapesón que le doy al wey”, recuerda el exfutbolista.

Matías Almeyda y Chivas en oración tras la estrella 12 en su historia l MEXSPORT

¿Qué generó esa acción?

En una acción reprobable y poco prefesional, el jugador de Chivas Miguel Ponce, propinó un tremendo zape al jugador de Tigres Jesús Dueñas al finalizar el cotejo donde el Rebaño se coronó Campeón del C2017.

A través de redes sociales se compartió el video donde se observa como el defensa rojiblanco agredió al elemento felino desatado la tensión por su acción en el momento en que ya empezaban a celebrar el título.

Chivas levantando el título en el Clausura 2017 l MEXSPORT

Esta acción provocó que Dueñas explotara y estuviera cerca de iniciar una 'batalla campal'; sin embargo, la buena reacción de los cuerpos técnicos evitó una pelea mayor dentro del terreno de juego con la alegría y la frustración de uno y otro equipo.

Lo Último
09:51 ¡Histórico! Wolfsburg, con Eriksen como capitán, desciende en Alemania
09:24 ¡Cambio de plumaje! América apunta a tener jersey sin los colores tradicionales para la temporada 2026-27
09:12 Julián Álvarez no firma renovación con Atlético y deja abierta la puerta a su salida rumbo a Barcelona
08:56 ¡Regreso histórico! Vuelve el icónico Estadio Neza 86
08:56 Efraín Juárez, sumamente triste; su entorno no asegura que siga en Pumas, pero...
08:18 El día que Miguel Ponce dio tremendo zape a Jesús Dueñas en la Final de 2017
07:56 ¿Se cae su llegada a Real Madrid? Cláusula de Mourinho con Benfica aumentó su valor
07:36 ¡La MLS lo espera! Lewandowski apunta al Chicago Fire tras salida del FC Barcelona
07:30 Historia de los Mundiales: Chile 1962, Brasil repite el dominio con un crack emergente
07:30 Entonces, ¿Sigue Efra o a Europa?