¡La MLS lo espera! Lewandowski apunta al Chicago Fire tras salida del FC Barcelona

Robert Lewandowski terminó su etapa con el FC Barcelona, el delantero polaco se despidió del club catalán con gol incluido ante Valencia en Mestalla tras cuatro años en la institución y tras una emotiva salida ahora apunta a llegar a la MLS.

¿Qué dijo Berhalter sobre Lewandowski?

En las últimas se ha hecho público el interés firme del Chicago Fire por lo servicios del ariete, así lo ha dado a conocer el entrenador del equipo Gregg Berhalter asegurando que es el objetivo principal y con contactos ya realizados.

“Puedo hablar con franqueza porque ya no es jugador del Barcelona, o pronto dejará de serlo, y es alguien a quien queremos incorporar”, menciona el entrenador estadounidense en declaraciones resaltada por medios polacos.

Robert Lewandowski, leyenda blaugrana | AP

Berhalter confirmó que ya hubo pláticas con el entorno del jugador: “Hemos hablado con Robert Lewandowski y con sus representantes. Estoy convencido de que un jugador de su nivel tiene otras ofertas sobre la mesa, pero nuestra comunicación ha sido frecuente y muy positiva.”

“Creemos que sería un fichaje extraordinario para el club, para Chicago y para toda la liga. Un jugador de su calibre elevaría nuestro proyecto a otro nivel”, destacó la figura mediática que representa el futbolista.

Gregg Berhalter dirigiendo a la Selección de los Estados Unidos | MEXSPORT

Gregg Berhalter afirmó que el atacante encajaría perfectamente en su plantilla: “Tenemos un equipo ofensivo de primer nivel, pero la llegada de un futbolista con su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora solo puede hacernos más fuertes.”

¿Cómo fue su paso con el Barcelona?

Fue una pieza fundamental en la obtención de la Supercopa de España 2023 marcándole al Real Madrid. Su año más destacado con el club llegó en la campaña 2024-25, donde firmó una espectacular tarjeta de 42 goles en 52 partidos para alzar LaLiga y la Copa del Rey.

Barcelona celebra con Lewandowski su último juego en el Spotify Camp Nou | AP