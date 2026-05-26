Efraín Juárez tiene seis meses más en Pumas, pero ya le metió suspenso a la película

​Esta película, ¿continuará? Todo indica que sí por el contrato que existe con Pumas; sin embargo, RÉCORD está en posibilidad de asegurar que Efraín Juárez tiene una importante oferta de Europa que podría tomar si conviene a los intereses de los universitarios y al propio entrenador.

​Una fuente muy poderosa asegura a este medio que su representante, David Baldwin —quien aseguró la continuidad de 'Efrastóteles'—, cuenta con una oferta importante bajo el brazo del Viejo Continente, para que Juárez decida si la toma o no y termina dirigiendo allá la siguiente temporada.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Gran oferta para Efra

​Al informante se le hizo saber que la dirigencia universitaria subraya que el estratega tiene seis meses más de contrato; sin embargo, dicho informante aseveró a este medio que es tan buena la oferta que Efraín duda si poner su renuncia en la mesa y tomarla.

​¿Qué detiene a Juárez? La revancha con los universitarios, pero también el gran cariño a la institución, por lo que se dio un plazo de 15 días para resolver la situación, aunque todo parece indicar que Efraín seguiría con los del Pedregal. Lo que es un hecho es que, hasta el momento, la posibilidad de marcharse está latente.

​Efraín no ha dado ninguna declaración a los medios, pero desde hace tiempo se sabía que tenía ofertas importantes en Europa, por lo que habrá que esperar con el pasar de los días para ver si toma o no la opción, no obstante que su representante asegura que se mantendrá y cumplirá su contrato con el conjunto auriazul la siguiente temporada.