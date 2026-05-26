¿Qué tan grave es la lesión de Carrasquilla? Primer reporte médico del panameño

La Final del Clausura 2026 tuvo un par de jugadores lesionados que no pudieron terminar el partido en el Estadio Olímpico Universitario; el primero de ellos, José Paradela, quien salió lastimado después de una jugada con Adalberto Carrasquilla, siendo este último, el otro de los jugadores que no logró jugar los 90 minutos.

El jugador de la Selección de Panamá abandonó en camilla el terreno de juego durante la segunda parte, causando preocupación no solo de los aficionados auriazules, sino también por parte de los panameños que se han ilusionado con verlo jugar en la Copa del Mundo con su país.

Adalberto Carrasquilla, con Panamá | MEXSPORT

¿Cuál es la lesión de Coco?

Juenxo Villaverde ha informado a través de redes sociales, en específico en X que ya se han realizado los exámenes pertinentes al jugador de los Pumas, agregando que tiene un tirón en el abductor izquierdo, pero que dicha lesión no es tan grave como se pensaba en un principio.

Con esta información, también se esclarece un tema, pues el poseedor del dorsal 28 en Universidad Nacional sí podrá ser parte de la convocatoria panameña si el técnico así lo decide, eso sí, llegando al límite, pues poco más de dos semanas restan para que comience el torneo más importante del año.

Carrasquilla lesionado en el partido de Vuelta ante Cruz Azul | IMAGO7

Por último, también se menciona que por parte de la misma convocatoria no se tiene ninguna información, por lo que no se podría decir cuando es que 'Coco' Carrasquilla podría ser anunciado junto al resto de sus compañeros como parte de los mundialistas del 2026 para el país canalero.

Pumas rompe el silencio tras perder la Final ante Cruz Azul

La derrota en la Final del Clausura 2026 dejó un ambiente de tristeza en Cantera, donde Pumas rompió filas este lunes después de caer ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Nathan Silva fue uno de los primeros jugadores en dar la cara y reconoció que el grupo quedó profundamente dolido, pues se habían preparado durante todo el torneo para disputar el título y el desenlace no fue el esperado.

Keylor Navas, portero de Pumas | IMAGO7

El defensa brasileño también reveló que Efraín Juárez fue uno de los más afectados por la caída ante La Máquina. De acuerdo con Nathan, el técnico universitario habló brevemente con el plantel en el vestidor después del partido, pero se le notó cabizbajo y golpeado anímicamente, al igual que el resto del equipo y la afición auriazul.