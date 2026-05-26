Pumas ya analiza refuerzos con miras a volver a pelear por el título en el Apertura 2026

Heridos pero ya pensando en la siguiente temporada. Club Universidad rompió filas este lunes, un día después de haber perdido la Final del Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul. Ahora, la directiva debe evaluar movimientos clave para volver a competir por el título de la próxima temporada.

Pumas sufrió mucho durante la temporada al momento de hacer cambios en busca de sacar victorias. Con una plantilla muy limitada, especialmente del lado ofensivo, Efraín Juárez tuvo que hacer 'magia' para comandar a los Universitarios hasta el liderato de liga y la Final del torneo.

La plantilla de Pumas

Pumas logró hacer movimientos importantes previo al inicio de temporada para mejorar la plantilla, las llegadas de Juninho, Robert Morales, Uriel Antuna, Jordan Carrillo y César Garza, los universitarios lograron pelear a lo largo de la temporada, sin embargo, solo fortalecieron el 11 inicial del equipo, sin suficientes recambios, el equipo no pudo llevarse el campeonato.

Estos fichajes se unieron a jugadores clave como Keylor Navas, Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla y Guillermo Martínez, para poder competir a lo largo de la temporada. Ahora Pumas debe evaluar cómo mantener esta base y reforzarse en posiciones clave para así, volver a pelear por el título.

Pumas cerrará la Final en su casa | Imago7

Los movimientos de Pumas de cara al Apertura

De cara al Apertura 2026 Pumas debe realizar movimientos importantes, el más importante de ellos debe ser renovar a Efraín Juárez, quien termina contrato el próximo semestre. De acuerdo con el presidente de Pumas, el Dr. Luis Raúl González decidió respaldar el trabajo del entrenador, y todo parece indicar que, se mantendrá en el equipo de cara al próximo torneo.

"Desde hoy mismo comenzamos a delinear lo que viene para el Apertura 2026, entendiendo que el calendario nos dará tiempo valioso para planear con inteligencia, evaluar y tomar las decisiones que este proyecto necesita", afirmó en un mensaje compartido en redes.

Efraín Juárez Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Los siguientes movimientos de Pumas deberán ser los contratos de Jordan Carrillo y Alan Medina. Carrillo apunta a regresar a Santos tras su préstamo pero parece que los universitarios quieren buscar su compra. Por su parte, Medina termina contrato este verano y buscar recuperarse de una lesión, pero tras ser pieza clave en el equipo, la directiva podría renovarlo y mantenerlo de cara al futuro.

La base de Pumas parece ser sólida pues, Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Angulo, Carrasquilla, Vite y Juninho tienen contrato al menos hasta el 2027, con algunos de ellos incluso teniendo un acuerdo hasta 2028. Con esto Pumas tiene a estos jugadores asegurados, siempre y cuando, no llegue una oferta importante por alguno de ellos.

Vite y Carrasquilla podrían recibir unas ofertas destacadas si tienen una buena Copa del Mundo, pero los felinos esperan poder mantener a ambos por al menos un torneo más.

Pedro Vite festejando con Angulo su primer gol del partido | MEXSPROT

¿Dónde se debe reforzar Pumas?

La ofensiva de Pumas fue un problema a lo largo del torneo, especialmente en la liguilla, sin embargo el equipo apunta a recuperar a José Juan Macías y a Memote para la próxima campaña con lo que el equipo ya cuenta con refuerzos a este lado del balón.

Pese a que estos dos jugadores volverán al club, Pumas deberá buscar un par de jugadores de carácter ofensivo, así como un central, esto ya que tras la lesión de Duarte en la Final, el lateral Bennevendo tuvo que ocupar esta posición.