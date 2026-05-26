¿Cuál es el panorama de los distintos torneos previo al Mundial 2026?

El ambiente mundialista ya comienza a sentirse rumbo a la Copa del Mundo de 2026, aunque todavía quedan varios títulos importantes por disputarse en distintas partes del planeta. Mientras algunas ligas ya finalizaron y otras harán una pausa, competiciones internacionales como la Champions League, la Concachampions y la Conference League aún no conocen a sus campeones.

En Europa, la Champions League definirá a su monarca el próximo sábado 30 de mayo en una final que promete emociones. El Arsenal buscará conquistar por primera vez el torneo más importante del continente, mientras que el Paris Saint-Germain intentará conseguir el bicampeonato y reafirmar su dominio en el futbol europeo.

Arsenal vs Burnley | AP

Arsenal y PSG van por la gloria en Champions League

La final de la Champions League se ha convertido en uno de los partidos más esperados del año. Arsenal llega con la ilusión de levantar su primera Orejona, luego de una campaña destacada en la que eliminó a varios favoritos al título.

Del otro lado estará el Paris Saint-Germain, equipo que quiere mantenerse en la cima de Europa tras conquistar el torneo recientemente. El conjunto parisino buscará hacer historia con un nuevo campeonato antes del arranque de la Copa del Mundo.

PSG fue el campeón de la edición de 2025 | AP

Toluca y Tigres pelean el boleto al Mundial de Clubes

En la Concacaf también falta conocer al campeón de la Concachampions. Toluca y Tigres disputarán una Final de alto impacto con el boleto al Mundial de Clubes como principal premio para el ganador del certamen.

Además, en el futbol europeo todavía queda pendiente la definición de la Conference League. El Rayo Vallecano y el Crystal Palace buscarán conquistar un título internacional y asegurar su lugar en la próxima edición de la Europa League, cerrando así una temporada llena de actividad antes del Mundial de 2026.