¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1 este 2026?

Mercedes quiere ganar de nuevo un Campeonato de Constructores en la Fórmula 1 y por ahora avanza firme en su objetivo. Las Flechas Plateadas ya ganaron las primeras cinco carreras de la Temporada 2026, con un W17 que es -por mucho- el auto más dominante de la parrilla en este inicio de campaña.

El más reciente Gran Premio de Canadá nuevamente fue prueba de ello, con una ventaja de diez segundos de Andrea Kimi Antonelli sobre Lewis Hamilton. Fue la cuarta victoria consecutiva para el joven piloto italiano, que se vio favorecido por una falla en el auto de su compañero de equipo, George Russell.

Ahora, la F1 tendrá nuevamente un par de semanas de descanso antes de su próximo compromiso, que marcará el final del primer cuarto de la temporada. Además, será el inicio de la primera secuencia de carreras en Europa.

McLaren en el podio del Gran Premio de Mónaco en la Temporada 2025 de F1 | RED BULL

¿Dónde es la próxima carrera de la Temporada 2026 de F1?

El Gran Premio de Mónaco será la siguiente parada en el calendario de esta temporada en la categoría. Junto con Gran Bretaña, Monza y Bélgica, Monte Carlo es uno de los circuitos que se mantienen en la F1 desde 1950, por lo que es una de las fechas más esperadas cada año, más por lo tradicional y nostálgico, que por las emociones que ofrece.

Al tratarse de un circuito urbano, con el desarrollo de los autos la pista se ha quedado muy angosta, lo que dificulta los rebases. Habrá que esperar para ver cómo se comportan los monoplazas con las nuevas normativas técnicas este año y si el uso de la batería resulta beneficioso para el espectáculo o si, al contrario, lo perjudica más.

El Gran Premio de Mónaco en la Temporada 2025 de Fórmula 1 | RED BULL

Lando Norris llega como el último ganador en Mónaco, tras lograrlo con McLaren en 2025. Fue el cuarto ganador diferente en los últimos cuatro años, después de Charles Leclerc (2024), Max Verstappen (2023) y Sergio 'Checo' Pérez (2022). De hecho, en las últimas diez ediciones solo el neerlandés (2021 y 2023) y Hamilton (2016 y 2019) han ganado más de una ocasión en Mónaco.

¿Cuándo es el Gran Premio de Mónaco 2026?

VIERNES 5 DE JUNIO

Prácticas Libres 1 | 5:30 - 6:30 hrs | F1TV y Sky Sports

Prácticas Libres 2 | 9:00 - 10:00 hrs | F1TV y Sky Sports



SÁBADO 6 DE JUNIO

Prácticas Libres 3 | 4:30 - 5:30 hrs | F1TV y Sky Sports

Clasificación | 8:00 - 9:00 hrs | F1TV y Sky Sports



DOMINGO 7 DE JUNIO

Carrera principal | 7:00 hrs | F1TV y Sky Sports