¿Una dinastía? Cruz Azul y la forma en la que busca forjar un legado

Poco tiempo para los festejos. Tras cinco años de espera, Cruz Azul volvió a lo más alto del futbol mexicano y, tras vencer a Club Universidad en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX, consiguieron el décimo título de su historia. Sin embargo, la Máquina no está conforme con este campeonato y ya quieren forjar un legado.

Cruz Azul busca estabilidad

La Máquina logró sobreponerse a la adversidad luego de que, restando una fecha en el torneo regular, el equipo decidió despedir a Nicolás Larcamón y elevar a Joel Huiqui al puesto de entrenador principal. Afortunadamente para el equipo, el exdefensor, logró ayudar al equipo a conquistar el título.

Con la llegada de Huiqui, Cruz Azul firmó a su 11vo entrenador en los últimos seis años y, de no haber salido campeón, hubieran buscado a otro estratega. Sin embargo, tras el título parece que la Máquina mantendrá la base del equipo al renovar a Huiqui.

Al mantener a Huiqui, la Máquina mantendrá estabilidad en una posición clave. Este movimiento es aún más importante teniendo en cuenta que el exfutbolista tiene una marca invicta de cinco victorias y dos empates.

Joel Huiqui Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Cruz Azul a mantener a su plantilla base

La directiva de la Máquina también espera mantener su base de futbolistas. Aunque algunos jugadores, especialmente Carlos Rodríguez y Erik Lira están siendo observados desde el extranjero, el equipo apunta a retener jugadores como Kevin Mier, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Palavecino y Paradela, así como a Rotondi, Gabriel Fernández, Jeremy Márquez y hasta Nico Ibañez.

Cabe destacar que para mantener esta base, el equipo debe renovar a Gabriel Fernández quien termina contrato este verano. Este sería el único movimiento clave que debe hacer el equipo pues el resto de su plantilla tiene contrato hasta 2027 o más allá.

Equipo de Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

Refuerzos para el Apertura

Más allá de que la plantilla parece tener una base más que sólida, Víctor Velázquez e Iván Alonso quieren buscar un delantero más para mejor el ataque del equipo, misma que fue la tercera mejor de todo el Clausura 2026.

La temporada pasada el equipo buscó hacerse de los servicios de Miguel Borja pero tras unas fallidas negociaciones el equipo tuvo que desistir y enfocarse en contratar a Nicolás Ibáñez así como a Christian Ebere. Pese a estos movimientos, el equipo quiere buscar a otros delantero en este mercado de verano.

Con más futbolistas al ataque, Cruz Azul quiere mantenerse fiel a su estilo ofensivo, mismo que le dio frutos en la Final ante Pumas y, que puede ser importante en la búsqueda por una dinastía.

Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7

Más campeonatos a la vista

Cruz Azul ya viene de dos campeonatos en los últimos dos años, conquistando tanto la Liga MX, como la Liga de Campeones de la Concacaf. Ahora, la Máquina peleará en el Campeón de Campeones ante Toluca este verano, así como en el torneo local, así como en la Leagues Cup, la Concachampions nuevamente y en un par de años pelear por el Mundial de Clubes.

Estabilidad de estadio

Finalmente, la Máquina tendrá algo que no ha tenido desde 2024 cuando tuvo que dejar el Estado Azteca por las remodelaciones rumbo al Mundial. Ahora, con el ahora Banorte ya listo para el torneo, la Máquina regresará al mítico estadio el cual será su casa por los siguientes cinco años.

En los últimos dos años la Máquina ha tenido que jugar de local en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el Olímpico Universitario, en el Cuauhtémoc de Puebla y finalmente en el Estadio Azteca siendo un club errante. Ahora, finalmente dejará de viajar para albergar sus partidos de local y tendrán una vez más la identidad de locales para buscar más títulos en los siguientes años.