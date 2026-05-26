VIDEOS: Sismo de magnitud 6.9 sacude el norte de Chile

Un fuerte movimiento telúrico sorprendió la tarde de este lunes a habitantes del norte de Chile, luego de que se registrara un sismo de magnitud 6.9 con epicentro cerca de la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta.

El fenómeno fue confirmado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismos que detallaron que el temblor ocurrió a una profundidad superior a los 100 kilómetros.

De acuerdo con los reportes preliminares, el epicentro se localizó a unos 20 kilómetros al noreste de Calama, ciudad ubicada aproximadamente a mil 500 kilómetros de Santiago, capital chilena.

El terremoto tuvo su epicentro cerca de Calama, en la región chilena de Antofagasta./ X: @tet_planeta

El movimiento también logró percibirse en distintas regiones del norte chileno como Arica, Tarapacá y Atacama, además de algunas zonas del sur de Perú, donde habitantes reportaron el temblor en redes sociales.

¿Hubo daños o alerta de tsunami tras el terremoto en Chile?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectaciones graves a infraestructura crítica derivadas del sismo.

Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó cualquier amenaza de tsunami para las costas chilenas después de realizar las evaluaciones correspondientes.

🇨🇱🚨 Un terremoto de 6,9 remece el norte chileno; descartan riesgo de tsunami



🫨 Un sismo de magnitud 6,9 sacudió el norte de Chile, con epicentro cerca de la ciudad de Calama, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred).



🔶 De acuerdo con… pic.twitter.com/cRXfvKkky8 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 25, 2026

Aunque el terremoto no dejó daños mayores, medios locales informaron sobre interrupciones temporales en el suministro eléctrico en algunas zonas cercanas al epicentro.

Réplicas se sintieron tras el fuerte sismo

Después del movimiento principal, autoridades y servicios sismológicos registraron al menos cinco réplicas en la misma región donde ocurrió el terremoto.

Los reportes preliminares señalaron que estas réplicas alcanzaron magnitudes de 4.3, 4.2, 3.9, 3.4 y 3.4, manteniendo en alerta a habitantes del norte chileno durante varias horas.

Un sismo de magnitud 6.9 sacudió el norte de Chile y fue percibido en regiones del sur de Perú./ X: @FernandoGomezN5

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a grupos de personas permaneciendo cerca de zonas costeras y espacios públicos mientras continuaban los monitoreos de las autoridades.