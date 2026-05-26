Lluvias y granizo activan alerta naranja en varias alcaldías de CDMX

La tarde de este lunes 25 de mayo estuvo marcada por intensas lluvias, caída de granizo y fuertes vientos en distintos puntos de la Ciudad de México, condiciones que obligaron a activar alertas preventivas en varias alcaldías capitalinas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que las condiciones climáticas afectaron principalmente a alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico realizado por las autoridades capitalinas, en zonas como Coyoacán e Iztapalapa se presentaron precipitaciones intensas acompañadas de granizo, mientras que en otras demarcaciones se reportaron lluvias moderadas y chubascos.

Un árbol de gran tamaño cayó en la colonia Santiago Tepalcatlalpan, en Xochimilco, tras las intensas lluvias./ X: @Bomberos_CDMX

Además de las precipitaciones, la SGIRPC advirtió sobre la presencia de vientos con rachas de hasta 59 kilómetros por hora, por lo que pidió a la población mantenerse atenta ante posibles riesgos en la vía pública.

¿Qué daños dejaron las lluvias en la Ciudad de México?

Entre las afectaciones registradas destacó la caída de un árbol de gran tamaño en la colonia Santiago Tepalcatlalpan, ubicada en la alcaldía Xochimilco, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y servicios de apoyo.

Las lluvias también provocaron acumulación de agua en distintos puntos de la capital, lo que complicó la circulación vehicular en algunas avenidas importantes.

Al aire // Lluvias torrenciales en el sur de la Ciudad de México y el Estado de México complican vialidades.



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Uno de los cierres reportados ocurrió en el cruce de Lago Wetter y Avenida Río San Joaquín, donde autoridades realizaron cortes a la circulación debido a los encharcamientos registrados tras la tormenta.

Lluvias avanzaron hacia Reforma y Chapultepec

Las precipitaciones continuaron desplazándose hacia otras zonas de la capital, incluyendo áreas cercanas a Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec, donde automovilistas y peatones enfrentaron lluvia intensa.

Las fuertes lluvias y la caída de granizo activaron alerta amarilla y naranja en distintas alcaldías de la CDMX./ X: @SGIRPC_CDMX

La SGIRPC señaló que las condiciones meteorológicas podrían mantenerse durante gran parte de la tarde y noche, por lo que recomendó evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse informado mediante canales oficiales.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) sugirió utilizar avenidas alternas como Miguel de Cervantes Saavedra y Mariano Escobedo para evitar congestionamientos derivados de las afectaciones viales.