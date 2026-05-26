Xolos confirma que sus instalaciones serán sede de Irán durante el Mundial 2026

La FIFA confirmó oficialmente los campamentos base que utilizarán las 48 selecciones participantes durante la Copa del Mundo 2026 y una de las noticias más destacadas para México fue la elección de Tijuana como sede de la Selección de Irán.

El combinado asiático tendrá su centro de operaciones en el Centro Xoloitzcuintle, instalaciones pertenecientes a los Xolos de Tijuana de la Liga MX. Con ello, la ciudad fronteriza se suma al mapa mundialista pese a no ser una sede oficial de partidos del torneo.

A través de un comunicado, Club Tijuana dio a conocer la noticia y destacó el impacto internacional que tendrá la ciudad durante la justa mundialista. "Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la Selección Nacional de Irán", informó la institución fronteriza.

Estadio Caliente, casa de Xolos | IMAGO7

Irán cambia Estados Unidos por México para el Mundial 2026

Inicialmente, la Selección de Irán contemplaba instalarse en territorio estadounidense; sin embargo, FIFA confirmó el cambio y finalmente el equipo asiático concentrará en México durante la Copa del Mundo 2026.

La ubicación de Tijuana permitirá a Irán mantenerse cerca de algunas de sus sedes de partido. El conjunto iraní disputará encuentros en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda y Bélgica, además de viajar a Seattle para enfrentar a Egipto en la Fase de Grupos.

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

En el mismo comunicado, Xolos resaltó la importancia de la ciudad en el escenario internacional. "Tijuana es una ciudad de puertas abiertas, amigable y hospitalaria; una ciudad que abraza al mundo a través de su cultura, su gente y su pasión por el deporte", señaló el club.

Xolos y Tijuana tendrán protagonismo en la Copa del Mundo

La elección de Tijuana representa un impulso internacional tanto para la ciudad como para la institución de Xolos. El Centro Xoloitzcuintle se convertirá en uno de los espacios mundialistas que albergarán a selecciones nacionales durante el torneo más importante del futbol.

Además, el club fronterizo aseguró estar listo para recibir a visitantes de todo el mundo durante la Copa del Mundo 2026. "Estamos listos para recibir al mundo, compartir la esencia de nuestra frontera y demostrar por qué Tijuana es hoy un referente internacional dentro y fuera de la cancha", concluyó el comunicado.