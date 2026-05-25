Tijuana hospedará a la Selección Iraní para el Mundial 2026

La presidenta de México, acepto recibir en el Mundial 2026 a la Selección de Irán para hospedarla y pudiera viajar después a Estados Unidos para sus encuentros de la Copa del Mundo 2026.

La Federación de Futbol de Irán aseguro que el campamento de su selección tendrá como ubicación el estado de Tijuana en México, pero Sheinbaum corrigió la información mencionando que aún están trabajando en el alojamiento para cumplir con sus partidos del Mundial.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el recorte al calendario escolar no es oficial pues solo es una propuesta / Especial

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta informó que para preguntar si la selección podía ser recibida en territorio tricolor, un representante de la FIFA visitó suelo mexicano.

Tras el rechazo de Estados Unidos de hospedar a la Selección de Irán, la FIFA buscó opciones para que la de negación de una de las sedes del Mundial 2026, no impidiera la participación del conjunto asiático.

Van a jugar los tres partidos allá, entonces, nos preguntaron si podían alojarse en México y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema’. Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos

Selección de Irán | AP

Sheinbaum también mencionó los trabajos que se están realizando para que la movilidad de la Selección Iraní no tenga problemas al momento de trasladarse.

No tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Dimos esa opción y se está revisando entre Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, y Josefina que es la secretaria de Turismo, en coordinación con la FIFA, para ver cómo pernoctarían en México

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