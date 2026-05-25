Sheinbaum felicita a Cruz Azul tras título de la Liga MX y lanza mensaje de consuelo a Pumas

La Máquina del Cruz Azul se consagró como nuevo campeón de la Liga MX; los Cementeros tuvieron que venir de atrás y de manera dramática para conquistar la ansiedad décima estrella de la mano de Joel Huiqui.

¿Cómo fueron las felicitaciones a Cruz Azul?

Tras la obtención de la corona la presidenta de la República Mexicana Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje de felicitaciones al conjunto de La Noria a través de la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Hay que echarle porras a los Pumas, hace rato que no llegaban a la Final así que, a la siguiente y mucho ánimo. Felicidades a Cruz Azul, también. Somos parejos”, destacó en Palacio Nacional.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

Clara Brugada se unió a las felicitaciones

Por su parte, Clara Brugada, la gobernadora de la Ciudad de México se unió a las celebraciones de los Cementeros con un emotivo mensaje pero desde sus redes sociales y con el panorama desde las alturas del Estadio Olímpico Universitario.

“¡Felicidades Cruz Azul, campeones del futbol mexicano! A los jugadores, el cuerpo técnico y, por supuesto, a toda su afición que hoy celebra su 10º título en nuestra Ciudad de México. Felicidades también a los Pumas por su gran torneo y esfuerzo”, resaltó la mandamás de México.

Clara Brugada / @ClaraBrugadaM

Asimismo catapultó su mensaje resaltando la unidad familiar en esta Final: “​Es una alegría ver cómo el deporte une a las familias. ¡Que sigan los éxitos y que viva el futbol en la #CapitalDeLaTransformación!”.

Todo esto después del agónico triunfo del Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario en el que Rodolfo Rotondi se convirtió en el héroe que catapultó alzar el ansiado título del Clausura 2026.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | MIGUEL PONTÓN