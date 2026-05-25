Cruz Azul le canta a Pumas en su festejo íntimo

Cruz Azul celebró la conquista de La Décima en este Clausura 2026 con una cena en su hotel de concentración tras el partido que ganaron a Pumas, fiesta con unas 200 personas entre el plantel y sus familias, la directiva, patrocinadores y amigos, y miembros de la Cooperativa.

Se levantó un escenario al centro del salón del Hotel Galería San Jerónimo, al que subieron en el punto más emotivo de la noche el Ingeniero Velázquez, Antonio Reinoso, Iván Alonso, Joel Huiqui y los jugadores Charly Rodríguez, Erick Lira y Willer Ditta.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

ERA EL MOMENTO DE GANARLA

El entrenador fue el primero en hablar, y tras agradecer a las familias por ser el corazón que inspiró a este grupo, lanzó la frase que quedó enmarcada en este título: “Me despido con esto: Lo que hicimos hoy va a tener eco, ¿dónde?”, a lo que la fiesta contestó al unísono, “¡En la eternidad!”.

“Tenemos tres años peleando por lo más alto, habíamos estado cerca”, lanzó Charlie en su oportunidad con el micrófono. “Se los dije a estos hoy: es momento de tomar esa copa y que nadie nos la quite, ¡y lo logramos!”, remató ante gritos y palmas.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

TRAS LA FOTO, EL MENSAJE AL RIVAL

Tras palabras del Ingeniero Velázquez, en las que agradeció el apoyo y apuntó que van por más con el proyecto, pidieron a todo el plantel que subiera al escenario, junto a Cruzazulito, la mascota.

Los jugadores posaron para la foto oficial del campeón y empezaron a cantar “¡Campeones, campeones, oe, oe, oe!”, que pronto se transformó en un mensaje para Pumas: “¿Y dónde están, y dónde están, esos gatitos que nos iban a ganar?”, a lo que los invitados se unieron en una fiesta celeste total.

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

HUBO COPA Y TATUAJES DE ‘LA 10’