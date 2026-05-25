México en las Copas del Mundo: Uruguay 1930, el inicio de la historia mundialista del Tri

La historia de México en las Copas del Mundo comenzó en Uruguay 1930, torneo que marcó el nacimiento del campeonato más importante del futbol. La Selección Mexicana fue una de las 13 naciones elegidas para participar en la primera edición mundialista organizada por la FIFA, convirtiéndose en uno de los países pioneros del certamen.

El viaje del Tri hacia Sudamérica representó toda una aventura para la época. El combinado nacional recorrió miles de kilómetros para disputar un torneo que terminaría convirtiéndose en el evento deportivo más importante del planeta.

México disputó el primer partido en la historia de los Mundiales

El debut de la Selección Mexicana llegó el 13 de julio de 1930 frente a Francia. Ese encuentro quedó inmortalizado en la historia por ser el primer partido oficial de una Copa del Mundo.

Selección Mexicana en 1930 | Captura de pantalla

Aunque el Tri cayó 4-1 ante el conjunto francés, Juan Carreño se convirtió en el autor del primer gol mexicano en la historia de los Mundiales. Posteriormente, México enfrentó a Chile y Argentina dentro del Grupo A, pero no logró sumar puntos y quedó eliminado en la primera ronda.

Pese a los resultados adversos, aquella generación quedó marcada como la encargada de abrir el camino mundialista para el futbol mexicano.

México en Uruguay 1930 | MEXSPORT

Uruguay 1930 fue el comienzo de una tradición para el Tri

La participación en Uruguay 1930 representó el inicio de una larga historia entre México y las Copas del Mundo. Con el paso de las décadas y con 18 apariciones en este torneo, la Selección Mexicana se convirtió en uno de los equipos más constantes dentro de la justa internacional.

Desde entonces, el Tri ha vivido momentos históricos, figuras legendarias y actuaciones memorables en los Mundiales, aunque sin poder alcanzar el tan esperado quinto partido, pero todo comenzó con aquel grupo de futbolistas que viajó a Uruguay para disputar el primer torneo de la FIFA y colocar el nombre de México en la historia del futbol internacional.