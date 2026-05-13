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Futbol

El negocio era para "La Bomba", Televisa y TV Azteca revelan sobre los fondos de inversión

Juan Carlos Rodríguez habló sobre su paso como directivo en la FMF | MEXSPORT
Juan Carlos Rodríguez | MEXSPORT
René Tovar
René Tovar 15:34 - 13 mayo 2026
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Las palabras del excomisionado, Juan Carlos Rodríguez, sigue dando de que hablar

​Las declaraciones de Juan Carlos Rodríguez en relación al boicot de clubes para no llevar a cabo sus planes de monetizar el valor de la Liga MX, entre otros temas, ya causaron impacto en el fútbol mexicano. Se observa cómo la Liga MX no pudo concretar un acuerdo con algún fondo de inversión para una liga que alcanzó un estimado de entre mil y 14 mil millones de dólares.

Juan Carlos Rodríguez rompió el silenció sobre su salida de la FMF | MEXSPORT
Juan Carlos Rodríguez | MEXSPORT

​De acuerdo con personas que no estuvieron con "La Bomba" durante su estancia como comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, lo expresado por el exdirigente es presuntamente muy parcial. Consideran que el negocio que se presumía se podía dar "era para él, Televisa y TV Azteca", y no necesariamente un beneficio para el balompié mexicano.

"QUIZÁ NO LO DIJO TODO..."

​Al consultar a uno de los equipos que se sintió parte de ese grupo "disidente", expuso brevemente que había cosas que no gustaron porque, en algunos casos, son empresas que no dependen de la economía del balompié.

Juan Carlos Rodríguez destacó la nueva app de la Liga MX

​"Quizá no dijo todo. Solo cuestiones que suenan bien y le convienen", expuso otra fuente que pidió el anonimato.

​"La Bomba" expuso también que les pidió a los dueños ir a los baños de sus estadios para que vieran que no necesariamente querían a los aficionados como decían. Sobre este tema, ninguno de los abordados quiso hablar; simplemente coincidieron en que pronto se sabrá la verdad y cada quien tomará su opinión sobre lo dicho por Juan Carlos Rodríguez, quien habló de varias cosas alrededor de los dueños del balompié mexicano.

Juan Carlos Rodríguez en un evento
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