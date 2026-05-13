Estalló La Bomba... Y declara que dueños boicotearon su proyecto por buscar transparentarlo y ganarse una comisión

Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez rompió el silencio después de 17 meses. El excomisionado de la Federación Mexicana de Futbol confesó lo sucedido en su estancia como directivo con el periodista Andrés Cantor en el programa Entregoles.

El exdirigente reconoció que se equivocó entre varias cosas. Rememoró que en el 2023 le hablaron para ser comisionado a través de una llamada de Emilio (Azcárraga Jean). Además, Rodríguez confesó que recibió tres llamada una incluida de Bernardo (Gómez) donde le dijeron que 'tenían que platicar'.

La 'Bomba' Rodríguez ha tenido varias polémicas | IMAGO 7

Reconoció buenos momentos

Durante la entrevista, Juan Carlos recordó que inventaron Leagues Cup, Campeón de Campeones y eso funcionaba porque la gente quiere ver cosas serias traídas de México y el futbol tiene una magia diferente.

"Si logramos convencer a un fondo de inversión para que funcione aquí hay una oportunidad. Se dijeron que hay 800 millones de dòlares por el 10 por ciento del negocio que no existe. Acepto el trabajo con condiciones especiales. Déjenme que pueda armar un gran equipo que maneje y armar algo que vale la pena".

La 'Bomba' expresó que había una oportunidad de trabajar muy buena. "Mi primer gran error es que pensar de que generando mucho valor convenzo a algo que haga las cosas bien".

Juan Carlos Rodríguez rompió el silenció sobre su salida de la FMF | MEXSPORT

El exdirigente dijo que armó un proyecto espectacular que durante muchas juntas de trabajo se explicaron y los dueños lo impulsaron a seguir. "Siete de los 10 fondos hicieron una oferta para quedarse al 10 por ciento de la empresa de algo que pensamos que valía 11 o 14 mil millones de dólares

"Todo funcionó muy bien. No era necesario mayoría total. Estaba convencido que todos tenía que sumarse y ahí comenzó la debacle. Lo único que piden es total transparencia de tus operaciones (de clubes) y ahí ya no gustó. En México hay grandes operadores, pero no querían enseñar como se cocina y un tercer error es que no hablaba con dueño sino con directivos y muchos no estaban de acuerdo en que cobrará comisión.

Juan Carlos Rodríguez habló sobre su paso como directivo en la FMF | MEXSPORT

"Se alinearon par boicotiarme"

Juan Carlos detalló que, "no estaban de acuerdo en la comisión y se empezó a hacer un grupo muy extraño que por diferentes intereses se alienación para boicotearme. Me entero la noche anterior del boicot. Ese día recibí una llamada y ahí decidí ya no seguir"

En la entrevista expuso que la capacidad de inventar cosas no tiene límite. Afirmó que hay muchas historias y mentiras. "Se aligeró la verdad. Ahora sé puede decir lo que quieras. Te puedes llevar entre las patas el prestigio donde fuera".

El exdirectivo expuso que los egos de los dueños de los equipos fueron difïciles. "Es mucho más fácil los egos de los talentos que de los dueños", sin embargo, también dijo haber entendido que él había sido quien cometió el error. "Me equivoqué y listo no pasa nada".