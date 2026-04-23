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Futbol

‘El lunes aquí nos reuniremos’: Duilio Davino confirmó la presentación de la lista de México para el Mundial

En la previa de FMS Internacional, Gazir Ysb habló del nivel de Fidalgo en Selección. 'En México, Fidalgo es ídolo nacional'.
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:11 - 23 abril 2026
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El directivo en la Federación Mexicana de Futbol aseguró que los mundialistas de la Liga MX serán anunciados tras la Jornada 17

En el preámbulo de la Copa del Mundo 2026 y a unos días de que arranque el ’microciclo’ de la Selección Mexicana, el Director Deportivo de Selecciones Varoniles, Duilio Davino, confirmó en una entrevista que el técnico, Javier Aguirre, presentará a los convocados de la Liga MX que asistirán a la justa mundialista.

Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT
Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT

Solo mundialistas 

Duilio Davino confirmó la fecha de la presentación de la tan ansiada lista, recalcando que su presentación no incluirá a los mexicanos que juegan en el viejo continente, sino que únicamente tendrá nombre de miembros del campeonato local, situación que ya saben los clubes.

Tomamos la decisión con Javier y su cuerpo técnico de presentarla el lunes, para que los jugadores estén en su club todavía, piensen en su club esta última jornada en la que se está jugando mucho, pero ya los clubes están notificados”, declaró Davino.
Brian Gutiérrez y Richard Ledezma sueñan con el Mundial
Brian Gutiérrez y Richard Ledezma sueñan con la Copa del Mundo l MEXSPORT

El Director Deportivo también confirmó que los nombres que se presenten el próximo lunes serán únicamente los que van a ir al Mundial, pues no quieren quitarle a los equipos a jugadores importante durante la parte más importante del torneo.

Solo los de Liga MX, como dijo Javier, no quitaremos jugadores de Liguilla que no vayan al Mundial, entonces será una lista con jugadores de liga y con jóvenes que serán parte del siguiente ciclo y que ayudarán para el partido contra Ghana”, concluyó. 
América ya confirmó la gravedad de la lesión de Israel Reyes | IMAGO7

¿Qué equipos serían los más afectados?

La suerte no acompaña a las Chivas, pues aunque apuntan a ser el líder del campeonato, su aportación a la Selección Mexicana con casi seis futbolistas podría ‘afectar’ su rendimiento dentro de los Cuartos de Final, destacando la pérdida de su arquero, Raúl ‘Tala’ Rangel y su delantero, Armando ‘Hormiga’ González.

Por otro lado, Toluca, Cruz Azul y América comparten el segundo puesto de equipos con pérdidas importante por selección, cediendo de dos hasta tres futbolistas para la previa del campeonato mundial.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7
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