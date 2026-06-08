Como en casa: España espera ser recibido en Puebla con danza folclórica

La Selección de España vivirá una llegada inolvidable a Puebla, donde podrá ser recibida con una emotiva muestra de cultura mexicana que incluyó danza folclórica y música tradicional. La ‘Roja’ aterrizó en territorio mundialista con la ilusión al máximo y una cálida bienvenida que la hizo sentirse como en casa desde el primer momento.

En su arrivo al hotel de concentración, el conjunto europeo será sorprendido por un grupo de niños que, ataviados con trajes típicos, ofrecieron un espectáculo de baile folclórico. El gesto será acompañado por muestras de cariño que los jugadores agradecieron con sonrisas, aplausos y gestos cercanos, reflejando la conexión inmediata con la afición local.

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

Un recibimiento que ilusiona a la afición mexicana

Bajo una intensa lluvia que no logró apagar el entusiasmo, cientos de aficionados se dieron cita para recibir a una de las selecciones favoritas rumbo a la Copa Mundial 2026. La expectativa creció conforme los jugadores comenzaron a aparecer, generando un ambiente festivo que convirtió la llegada en un auténtico espectáculo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llegará procedente de Estados Unidos con la firme intención de cerrar su preparación de la mejor manera. A pesar del desgaste del viaje, los futbolistas mostraron disposición para convivir brevemente con los seguidores que los esperaban con ansias.

La Selección de España durante la ceremonia previa al amistoso contra Egipto en el RCDE Stadium | AFP

La música de mariachi puso el toque final a una bienvenida cargada de simbolismo. Jugadores como Pedri, Borja Iglesias y Marc Cucurella apuntan a ser la conexión con los fans, quienes responden con ovaciones y muestras de apoyo de cara al inicio del torneo.

¿Cómo llega España a su último ensayo antes del Mundial?

La selección española se encuentra en la recta final de su preparación y tiene programado un último partido amistoso en la Angelópolis, donde enfrentará a Perú. Este duelo será clave para ajustar detalles antes del arranque oficial del torneo.

Afición de España en el partido amistoso contra Egipto | AFP

Ubicada en el Grupo H, España compartirá sector con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, en una fase que promete alta exigencia desde el inicio. El equipo europeo parte como uno de los favoritos para avanzar con paso firme.

La llegada a Puebla no solo marcó el inicio de su estancia en México, sino también el fortalecimiento del vínculo con una afición que ya los ha adoptado. Con talento, historia y una conexión especial con el público, España comienza a escribir su historia en tierras mundialistas con la mira puesta en el título.