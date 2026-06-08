¿Qué pasó con Lamine Yamal? Luis de la Fuente despeja las dudas sobre su estado físico

La ausencia de Lamine Yamal en el último partido de preparación de España no encendió las alarmas. El técnico Luis de la Fuente explicó que la decisión de no convocar al joven atacante obedeció únicamente a una medida preventiva para favorecer su recuperación.

El estratega español reveló que tanto Lamine Yamal como Nico Williams y Víctor Roque continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación y evolucionan favorablemente.

“Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con la recuperación, están muy bien; solo era conveniente que no dejaran de trabajar en sus rehabilitaciones específicas, y siento que hay muchas posibilidades de que estén disponibles en el siguiente partido. Lamentamos que hoy no estén, pero las indicaciones médicas nos sugieren que no hicieran el viaje”, señaló.

Luis de la Fuente en su presentación como DT de España | AP

De la Fuente se mostró optimista sobre la recuperación de los tres futbolistas y aseguró que el objetivo es que lleguen en plenitud física para el debut mundialista del próximo 15 de junio.

“Los tres están para llegar en buenas condiciones el día 15. Los minutos no lo sabemos, pero eran lesiones diferentes y lo importante es que se van a superar para que estén con nosotros y puedan ser alineados en algún momento del partido”, agregó.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona y España | AP

Mientras tanto, el seleccionador reconoció que todavía no tiene definida la alineación que enfrentará a Cabo Verde en el arranque de la competencia. El duelo de preparación ante Perú será clave para terminar de tomar decisiones.

“Mañana la idea es que jueguen más de los jugadores que no jugaron el anterior y de ahí sacaremos conclusiones. Veremos cuál es la alineación que tendrá que debutar. No podría decirte el número de jugadores, pero veremos cómo evoluciona esta semana; muchos de los jugadores que no jugaron ya lo harán”, explicó.