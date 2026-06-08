Estas son las estrellas de España que no viajan a Puebla para el amistosos ante Perú

A una semana de arrancar la Copa del Mundo, las naciones cierran los protocolos de preparación y se perfilan para la contienda mundialista. Uno de los candidatos a ganar el máximo galardón, España, es quien genera más dudas, pues la ‘Roja’ estaría cerca de no contar con algunas estrellas para su debut.

Lamine Yamal con España | AP

¿Qué jugadores no estarán con España?

A menos de siete días, la campeona del mundo en Sudáfrica 2010, tendrá que ajustar algunos detalles, pues tres de sus futbolistas clave no podrán ser parte del arranque de la contienda, perjudicando incluso el duelo amistoso ante Perú en la ciudad de Puebla.

Luego de la convocatoria para el amistoso en el Estadio Cuauhtémoc, España confirmó que tendrá como principales bajas a la joya del Barcelona, Lamine Yamal, al atacante del Athletic de Bilbao, Nico Williams y al extremo del Osuna, Victor Muñoz.

Nico Williams | AP

El estratega español, Luis de la Fuente prefirió no contar con los tres jóvenes talentos con el fin de que su estado físico mejore para el lunes 15 de junio, cuando debuten ante la nación de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 (misma donde desfilan como favoritos a ganar).

España no baja el ritmo

A pesar de las ausencias, el cuerpo técnico confía en la profundidad de plantilla que caracteriza a España, con futbolistas jóvenes que han mostrado un rendimiento destacado en la temporada europea. Nombres emergentes tendrán la oportunidad de sumar minutos y levantar la mano rumbo al once titular, en un escenario donde cada detalle cuenta antes del arranque mundialista.

El duelo ante Perú en Puebla no solo servirá como preparación táctica, sino también como termómetro físico para varios elementos que buscan consolidarse dentro del esquema de Luis de la Fuente. La intensidad del compromiso permitirá evaluar alternativas ofensivas y variantes en el mediocampo, sectores donde las bajas podrían tener mayor impacto.

Luis de la Fuente dirigiendo a la España Sub-21

Por su parte, la afición mexicana espera una buena entrada en el Estadio Cuauhtémoc, motivada por la presencia de una de las selecciones más competitivas del mundo. Aunque no estarán todas sus figuras, España sigue siendo un atractivo importante por su estilo de juego y por el talento que continúa exportando a nivel internacional.

Finalmente, España se mantiene como uno de los principales candidatos al título en la Copa del Mundo 2026. Con una base sólida, experiencia en torneos internacionales y una nueva generación que empuja con fuerza, la ‘Roja’ buscará demostrar que, incluso con ausencias en partidos previos, tiene lo necesario para competir al más alto nivel.