Christian Eriksen vuelve a desvanecerse y desata tensión en el Dinamarca vs Ucrania

El futbol volvió a contener la respiración por Christian Eriksen. El mediocampista danés protagonizó momentos de angustia durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, luego de desplomarse sobre el terreno de juego tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. El incidente ocurrió en el minuto 65 y generó escenas de preocupación entre futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados presentes en el estadio.

¿Qué sucedió?

La acción se desarrollaba con normalidad cuando Eriksen comenzó a mostrar señales de malestar y de inmediato se llevó la mano al pecho antes de perder estabilidad y caer sobre el césped, provocando una reacción inmediata de quienes se encontraban cerca de él.

De inmediato, los servicios médicos ingresaron al campo para atender al futbolista de 34 años. La rapidez de la asistencia fue clave para controlar la situación, mientras el encuentro quedaba completamente en segundo plano. Jugadores de ambas selecciones observaron con evidente preocupación el trabajo de los especialistas alrededor del internacional danés.

Jugadores cubren el momento tenso de Erksen l AP

Los minutos posteriores estuvieron cargados de tensión. Compañeros y rivales formaron un círculo alrededor del jugador, recordando inevitablemente las dramáticas imágenes vividas durante la Eurocopa de 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco que conmocionó al mundo del deporte.

¿Está consciente?

Afortunadamente y gracias a Dios, las primeras noticias resultaron alentadoras. La Federación Danesa de Futbol informó que Eriksen permanecía consciente y que se encontraba estable dentro de las circunstancias, una actualización que fue recibida con alivio por miles de aficionados alrededor del mundo.

Eriksen deja en incertidumbre a los aficionados l AP

Tras recibir atención médica sobre el terreno de juego, el futbolista fue trasladado en ambulancia a un hospital para someterse a estudios más profundos, sumado a que cuenta con antecedentes de salud que han levantado la incertidumbre.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando la esposa del futbolista pudo acercarse a él en medio de la incertidumbre. Diversos reportes señalaron que ambos se abrazaron mientras el jugador lograba ponerse de pie

Amistoso entre Dinamarca y Ucrania l AP