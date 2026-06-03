Congo resiste y frustra a Dinamarca en un empate sin goles rumbo al Mundial 2026

La República Democrática del Congo firmó un empate sin goles ante Dinamarca en un duelo amistoso disputado en Lieja, Bélgica, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro dejó mejores sensaciones para el conjunto africano, que supo contener los intentos europeos pese a sus limitaciones ofensivas.

Arropados por cerca de 23 mil aficionados, en su mayoría integrantes de la diáspora congoleña en Bélgica y países cercanos, los Leopardos asumieron el partido con intensidad desde el arranque, priorizando el orden defensivo y cerrando espacios ante una Dinamarca que tuvo mayor posesión, pero escasa claridad en el último tercio del campo.

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El cuadro africano mostró disciplina táctica y solidez en la zaga, evitando que los daneses generaran oportunidades de peligro claras. Cada avance europeo se encontró con una línea defensiva bien plantada, que respondió con firmeza y concentración durante los 90 minutos.

Sin embargo, en el aspecto ofensivo, Congo dejó algunas dudas. Sus transiciones carecieron de profundidad y precisión, lo que le impidió capitalizar los pocos espacios que logró generar ante una defensa danesa que tampoco fue exigida a fondo.

Para el conjunto europeo, el empate evidenció su principal problema: la falta de contundencia. A pesar de tener mayor control del balón, Dinamarca no logró traducir su dominio en ocasiones claras de gol, reflejando la misma falta de pegada que le costó su eliminación en el repechaje rumbo al Mundial.

Congo I AFP

La República Democrática del Congo continúa su preparación en condiciones atípicas, ya que ha establecido su base de entrenamiento en las instalaciones del Standard de Lieja debido a la epidemia de ébola que afecta a su país. A pesar de ello, el equipo mantiene el enfoque en su participación mundialista.

Los Leopardos integrarán el Grupo K en la Copa del Mundo, donde enfrentarán a selecciones de alto nivel como Portugal, Colombia y Uzbekistán, en un sector que exigirá su mejor versión si aspiran a trascender.