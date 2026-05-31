Mundial 2026: República Democrática de Congo, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

La República Democrática del Congo disputará la segunda Copa del Mundo en su historia en este 2026. Pero será la primera que enfrente con este nombre, pues en Alemania 1974 participó pero bajo el nombre de República de Zaire.

En esa primera edición, el equipo africano no la pasó nada bien, pues perdió sus tres partidos de Grupo ante Yugoslavia, Escocia y Brasil. Incluso, ante los balcánicos sufrieron la segunda peor goleada en la historia de los Mundiales al caer por 9-0 en el Parkstadion de Gelsenkirchen.

Una de las imágenes más representativas de ese Mundial se dio en el juego entre la selección subsahariana ante Brasil. El 22 de junio de 1974, la Canarinha vencía 0-3 en el Waldstadion de Frankfurt y al minuto 80 el conjunto sudamericano tuvo, a través de un tiro libre, la oportunidad de marcar el cuarto tanto. Cuando Rivelino se aprestaba a disparar, Mwepu Ilunga salió corriendo desde la barrera para patear el balón con fuerza hacia la portería contraria. En el estadio y la transmisión no entendían lo que pasaba e incluso algunos lo tomaron como un hecho gracioso, pensando en que el jugador, semiprofesional, se había equivocado.

La selección de República de Zaire en el Mundial de Alemania 1974 | AFP

Sin embargo, años después, el propio futbolista confesaría la verdad sobre aquella reacción: "Lo hice a propósito, quería que me expulsaran como forma de protesta, pero sólo me sacaron amarilla". Y es que Ilunga temía las represalias que pudiera tomar el dictador Mobutu Sese Seko con el plantel, tras su desafortunada presentación en el certamen, pues después de recibir la histórica goleada ante Yugoslavia, el gobernante amenazó al plantel: "Si pierden por más de tres goles, más vale que se queden en Alemania".

"Hice eso deliberadamente. Estaba al tanto de las reglas. Lo que no tenía era una razón para seguir jugando y lastimándome mientras los que se beneficiaban económicamente miraban desde lo alto. Conozco muy bien las reglas, pero el árbitro fue indulgente y solo me sacó la tarjeta amarilla", recordaba el protagonista de esa jugada en declaraciones al libro Death or Glory - The Dark History of the World Cup-, del británico Jon Spurling.

El camino a su segundo Mundial

Hoy la historia es muy distinta, si bien la RD del Congo, no llega como favorita al Grupo K que comparten con Portugal, Colombia y la debutante Uzbekistán, si se espera, que por lo hecho en su eliminatoria puedan por lo menos, conseguir su primer gol en una Copa del Mundo e incluso, su primer punto.

Los Leopardos tuvieron que recorrer un largo camino para instalarse en el Mundial 2026. En la primera fase de la Eliminatoria africana se quedaron en el segundo lugar del Grupo B detrás de Senegal. Mientras que en las Semifinales de la segunda ronda, con los otros tres mejores segundos lugares (Camerún, Nigeria y Gabón) se impusieron a los Leones Indomables por la mínima diferencia para posteriormente superar en la Final a Nigeria, tras empatar 1-1 se impusieron en la tanda de penaltis 3-4 para obtener su boleto al Repechaje Intercontinental.

Ya en la Repesca, disputada en México, la República Democrática del Congo se instaló directamente en una de las dos Finales, por su mejor posición en el Ranking FIFA donde se midió a Jamaica, que en la Semifinal previa había eliminado a Nueva Caledonia. En tiempos extra, los africanos ganaron 1-0 con anotación de Axel Tuanzebe para decir presente en el Mundial.

Todo el plantel congoleño milita fuera de su país, destacando los casos de Aaron Wan-Bissaka del recién descendido West Ham de la Premier League, el delantero Cédric Bakambu del Betis, Yoane Wissa del Newcastle y del capitán Chancel Mbemba del Lille, que buscarán hacer historia en el torneo veraniego.

La selección de la República Democrática del Congo tras obtener su pase al Mundial | MEXSPORT

Calendario de República Democrática del Congo en Fase de Grupos

Partido Fecha Hora Sede Portugal vs RD del Congo 17 de junio 10:00 hrs Houston Colombia vs RD del Congo 23 de junio 08:00 hrs Guadalajara RD del Congo vs Uzbekistán 27 de junio 17:30 hrs Atlanta

Figura actual: Cédric Bakambu

Cédric Bakambu se perfila como la gran figura de la República Democrática del Congo rumbo al Mundial 2026, respaldado por una trayectoria internacional que lo ha llevado por algunas de las Ligas más competitivas del mundo. Nacido el 11 de abril de 1991 y con raíces francesas, el delantero inició su carrera profesional en 2010 con el Sochaux, para después dar el salto al Bursaspor de Turquía y consolidarse en Europa con el Villarreal, club en el que vivió una de sus etapas más destacadas antes de emigrar al Beijing Sinobo Guoan de China por 40 millones de euros.

Su recorrido también incluye pasos por el Olympique de Marsella, Olympiacos y Galatasaray, donde compartió entorno competitivo con figuras internacionales antes de llamar la atención de Manuel Pellegrini para llegar al Real Betis. En la temporada 2025-2026, Bakambu disputó 23 partidos entre LaLiga, Europa League y Copa del Rey, acumulando mil 27 minutos, 4 goles y 2 asistencias, números que lo mantienen como una referencia ofensiva y uno de los nombres llamados a liderar a los Leopardos en la máxima cita mundialista.

Cédric Bakambu, con el Congo | AFP

Números de República Democrática del Congo en Mundiales

Partidos jugados 3 Partidos ganados 0 Partidos empatados 0 Partidos perdidos 3 Goles a favor 0 Goles en contra 14 Títulos 0 Mejor participación Alemania 1974 (Fase de Grupos)

Director Técnico: Sébastien Desabre

Sébastien Desabre será una de las piezas clave de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026, al mando de un proyecto que devolvió a Los Leopardos a la máxima escena internacional después de medio siglo de espera. El técnico francés, de 49 años y sin pasado como futbolista profesional, construyó su prestigio desde los banquillos africanos, con experiencias en Costa de Marfil, Camerún, Túnez, Argelia, Egipto, Marruecos y la selección de Uganda, a la que llevó a fases eliminatorias de la Copa Africana de Naciones en 2019.

Sébastien Desabre, entrenador del Congo | AFP

Desde su llegada a RD del Congo en 2022, en reemplazo de Héctor Cúper, Desabre imprimió disciplina táctica, orden colectivo y un estilo basado en solidez defensiva, transiciones rápidas y un mediocampo dinámico. Bajo su dirección, los Leopardos recuperaron protagonismo continental, se mantuvieron invictos en ocho partidos oficiales rumbo a la Copa Africana de Naciones 2025 y fortalecieron su plantilla con futbolistas de raíces congoleñas que compiten en ligas europeas, una fórmula que lo convierte en el arquitecto del sueño mundialista congoleño.

Convocados por República Democrática del Congo

El representativo de República Democrática del Congo ya presentó su lista oficial de convocados para el Mundial 2026, donde destacan los nombres de Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu, Yoane Wissa y Chancel Mbemba.