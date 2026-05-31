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Futbol

Víctor Velázquez es reelegido como presidente de Cruz Azul de forma unánime por 5 años más

Víctor Velázquez con la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT
René Tovar
René Tovar 00:08 - 31 mayo 2026
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El ingeniero continuará su legado aliada con La Máquina

El ingeniero Víctor Velázquez fue reelecto al frente de la Cooperativa Cruz Azul por un mandato de cinco años más informaron fuentes de la organización celeste quien aseveró que la votación fue 'demoledora' en favor del dirigente 

Nuestro informante reveló que el ingeniero Vélazquez obtuvo 100 por ciento de los votos a favor por lo que fue inobjetable su reelección de una empresa que tomó en crisis.

Ingeniero Víctor Velázquez | Cruz Azul

Incluso, en forma curiosa, se comentó que casualmente el día del fallecimiento del expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, justo se dio la Asamblea General y se conquistó la novena estrella para el equipo cruzazulino que justo la semana pasada se coronó en el Torneo Clausura 2026.

Así fueron sus inicios 

Víctor Manuel Velázquez asumió el control de Cruz Azul en el segundo semestre de 2020 (tomando las riendas interinas tras la salida de Guillermo "Billy" Álvarez en julio de ese año), Fue ratificado oficialmente por la Asamblea General Extraordinaria de socios de la Cooperativa en abril de 2021 como Presidente del Consejo de Administración.

​Bajo su gestión, la institución cementera ha vivido una profunda reestructuración administrativa y deportiva, logrando romper sequías históricas y consolidando una de las etapas más ganadoras y estables del club.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cuáles han sido los logros del ingeniero al frente del Cruz Azul?

​Bajo el mandato de Velázquez, Cruz Azul ha cosechado los siguientes éxitos oficiales: Liga MX (Guardianes 2021): El equipo rompió la maldición de más de 23 años sin título de liga de la mano de Juan Reynoso en el banquillo.

​Campeón de Campeones (2020-21): Copa obtenida tras vencer al León en Los Ángeles justo después de la novena estrella.​Supercopa de la Liga MX (2022): Título oficial conseguido al derrotar al Atlas en tanda de penales en los Estados Unidos.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7

​Concacaf Champions Cup (2025): Devolvió al equipo al plano internacional con un título de la Confederación, asegurando además la proyección global del club y ​Liga MX (Clausura 2026): El campeonato más reciente que corona el proyecto deportivo actual de La Máquina lo que se reflejó en la votación que otorga continuidad al trabajo del dirigente mexicano.

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