¡Con el sabor amargo! Guido Pizarro termina frustrado tras caer en la Final ante Toluca

La derrota en la Final de CONCACAF ante Toluca, dejó un sabor amargo en Tigres, pero para Guido Pizarro también representó la confirmación del compromiso y la competitividad que mostró su equipo durante todo el semestre. Tras el partido, el entrenador auriazul reconoció el esfuerzo de sus jugadores y aseguró sentirse orgulloso de lo realizado en todas las competiciones.

“Lo primero es el reconocimiento a mis jugadores. Estoy orgulloso de cómo afrontaron esta Final y de cómo afrontaron todo el recorrido. Queda el sabor amargo de no haber logrado el resultado que queríamos, pero también mucha ilusión y orgullo por los jugadores, por la forma en que compitieron”.

Previa de la Final de la Concachampions entre Toluca y Tigres l IMAGO7

El estratega argentino destacó que, desde que asumió el mando del equipo, la meta fue pelear por todos los títulos posibles, algo que considera se cumplió a pesar de no haber podido coronarse en esta ocasión.

“Con mis jugadores tengo orgullo y agradecimiento. Desde el primer día que tomamos al equipo, los objetivos eran competir en todas las competiciones y lo hicimos. Siempre voy a estar muy agradecido y muy orgulloso de ellos. Evidentemente el resultado no es favorable, pero es normal hacer el duelo el tiempo que sea necesario y después pensar en lo que viene”.

Afición de Tigres en el Nemesio Diez l IMAGO7

¿Qué mensaje mandó a la afición?

Pizarro también tuvo palabras para la afición felina, que acompañó al equipo durante toda la campaña. El técnico reconoció el respaldo de la gente y aseguró que el grupo seguirá trabajando para volver a luchar por campeonatos.

“A la gente, agradecimiento. Hay que valorarlos y decirles que lo seguiremos intentando. Hoy el sabor no es el que queríamos, pero, como te decía, creo que mi equipo fue muy superior al rival durante gran parte del partido y, en las Finales, eso muchas veces no se tiene en cuenta. Al final lo que cuenta es el resultado”.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres | MEXSPORT

Revela que fueron víctimas de la afición del Toluca

La conferencia también estuvo marcada por los incidentes ocurridos en la cancha tras el encuentro. Pizarro explicó que tanto él como Nahuel Guzmán fueron alcanzados por objetos lanzados desde la tribuna, aunque afortunadamente la situación no pasó a mayores.