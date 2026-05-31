Los números que deja Gignac en Tigres, tras perder la final de Champions Cup

La final de la Champions Cup dejó una imagen que resume una época en Tigres: André-Pierre Gignac observando cómo se escapaba un nuevo título internacional. Aunque la derrota significó un golpe para el conjunto felino, también sirvió para recordar la enorme huella que el delantero francés ha dejado en la institución.

A más de una década de su llegada a Monterrey, sus goles, campeonatos y liderazgo lo han convertido en el futbolista más importante en la historia del club y en el máximo ídolo de generaciones enteras de aficionados universitarios.

Afición de Tigres en el Nemesio Diez l IMAGO7

¿Cuáles son los núemros Gignac?

Los números hablan por sí solos. Hasta 2026, Gignac suma 222 goles y 57 asistencias en 444 partidos oficiales, cifras que lo convierten en el máximo goleador histórico de la institución. Ningún otro futbolista ha tenido una influencia tan determinante en la producción ofensiva del equipo auriazul.

Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera llegó en 2019, cuando superó la marca de 104 goles de Tomás Boy para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos del club. Desde entonces, siguió ampliando su récord hasta rebasar la barrera de los 200 tantos, una cifra inédita en la historia de Tigres.

Gignac en el Nemesio Diez para la Final de Concachampions l IMAGO7

Pero su huella no se limita a los goles. Durante su estancia en el club, el francés conquistó cinco títulos de Liga MX, una Liga de Campeones de Concacaf, cuatro Campeón de Campeones y dos Campeones Cup, acumulando doce trofeos oficiales y convirtiéndose en uno de los jugadores más ganadores que han vestido la camiseta felina.

Entre sus actuaciones más recordadas destaca la Concachampions de 2020, cuando marcó el gol que le dio a Tigres su primer título internacional de la región. Ese mismo año fue pieza clave para que el equipo alcanzara la final del Mundial de Clubes, una hazaña histórica que colocó al club en los reflectores del futbol mundial.

Gignac y Vigón festejando | MEXSPORT

Se va un histórico

Además de ser el máximo goleador histórico de Tigres, Gignac también presume el récord de anotaciones en los Clásicos Regiomontanos, consolidándose como una de las figuras más dominantes en la rivalidad frente a Rayados. Su impacto ha sido tan grande que regularmente aparece en las conversaciones sobre los mejores futbolistas extranjeros que han jugado en la Liga MX.

Sin embargo, la idolatría que genera entre los aficionados va más allá de las estadísticas. Gignac adoptó a Monterrey como su hogar, construyó una conexión especial con la afición y rechazó oportunidades para salir del club en distintos momentos de su carrera. Su identificación con los colores auriazules fortaleció un vínculo que trascendió los resultados.

Gignac firmando su doblete en la Final de Ida en 2017 | Imago7