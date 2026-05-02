Futbol de estufa Apertura 2026: altas, bajas y rumores de la Liga MX

Emiliano Cárdenas Ramírez 17:21 - 02 mayo 2026
Movimientos en los planteles y en los banquillos comienzan a sacudir el mercado rumbo al nuevo torneo

La Liga MX ya se mueve de cara al Apertura 2026 y el mercado de fichajes comienza a calentarse con movimientos importantes, regresos inesperados y rumores que podrían sacudir a varios clubes del futbol mexicano.

Con cambios en los banquillos, posibles bombazos y reestructuraciones en distintas plantillas, los equipos afinan detalles para encarar un torneo que promete ser altamente competitivo. Además, destaca la salida de Mazatlán y la incorporación del Atlante como uno de los grandes protagonistas del mercado. RÉCORD te trae todo eso.

América

Altas: Cristian Calderón, Emilio Lara

Bajas:

Rumores: Salida de André Jardine (DT)

Atlas

Altas:

Bajas:

Rumores:

Atlante

Altas: Miguel Herrera (DT)

Bajas: Ricardo Carbajal (DT)

Rumores:

Atlético de San Luis

Altas:

Bajas:

Rumores:

Cruz Azul

Altas:

Bajas:

Rumores: Posible llegada de Matías Almeyda (DT)

FC Juárez

Altas:

Bajas:

Rumores:

Guadalajara

Altas:

Bajas:

Rumores:

León

Altas:

Bajas:

Rumores:

Monterrey

Altas:

Bajas: Sergio Canales

Rumores:

Necaxa

Altas:

Bajas: Cristian Calderón, Emilio Lara

Rumores:

Pachuca

Altas:

Bajas:

Rumores:

Puebla

Altas:

Bajas: Owen González, Esteban González, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Juan Gómez y Ángelo Araos.

Rumores:

Pumas

Altas: José Juan Macías (regresa de lesión)

Bajas:

Rumores:

Querétaro

Altas: Santiago Homenchenko (compra hasta 2029)

Bajas:

Rumores:

Santos Laguna

Altas:

Bajas:

Rumores:

Tigres

Altas:

Bajas: André Pierre Gignac

Rumores:

Toluca

Altas: Federico Pereira (Renovación)

Bajas:

Rumores:

Tijuana

Altas:

Bajas:

Rumores:

