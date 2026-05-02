Futbol de estufa Apertura 2026: altas, bajas y rumores de la Liga MX
La Liga MX ya se mueve de cara al Apertura 2026 y el mercado de fichajes comienza a calentarse con movimientos importantes, regresos inesperados y rumores que podrían sacudir a varios clubes del futbol mexicano.
Con cambios en los banquillos, posibles bombazos y reestructuraciones en distintas plantillas, los equipos afinan detalles para encarar un torneo que promete ser altamente competitivo. Además, destaca la salida de Mazatlán y la incorporación del Atlante como uno de los grandes protagonistas del mercado. RÉCORD te trae todo eso.
América
Altas: Cristian Calderón, Emilio Lara
Bajas:
Rumores: Salida de André Jardine (DT)
Atlas
Altas:
Bajas:
Rumores:
Atlante
Altas: Miguel Herrera (DT)
Bajas: Ricardo Carbajal (DT)
Rumores:
Atlético de San Luis
Altas:
Bajas:
Rumores:
Cruz Azul
Altas:
Bajas:
Rumores: Posible llegada de Matías Almeyda (DT)
FC Juárez
Altas:
Bajas:
Rumores:
Guadalajara
Altas:
Bajas:
Rumores:
León
Altas:
Bajas:
Rumores:
Monterrey
Altas:
Bajas: Sergio Canales
Rumores:
Necaxa
Altas:
Bajas: Cristian Calderón, Emilio Lara
Rumores:
Pachuca
Altas:
Bajas:
Rumores:
Puebla
Altas:
Bajas: Owen González, Esteban González, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Juan Gómez y Ángelo Araos.
Rumores:
Pumas
Altas: José Juan Macías (regresa de lesión)
Bajas:
Rumores:
Querétaro
Altas: Santiago Homenchenko (compra hasta 2029)
Bajas:
Rumores:
Santos Laguna
Altas:
Bajas:
Rumores:
Tigres
Altas:
Bajas: André Pierre Gignac
Rumores:
Toluca
Altas: Federico Pereira (Renovación)
Bajas:
Rumores:
Tijuana
Altas:
Bajas:
Rumores: