¡Chivahermanos hacen fiesta! Chivas recibe tremendo recibimiento previo al duelo ante Tigres

Las Chivas Rayadas del Guadalajara arribaron a Nuevo León para encarar la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante los Tigres, a su llegada fueron recibidos entre vitoreos y una algarabía por parte de cientos de aficionados rojiblancos.

El Rebaño fue recibido a las afueras del hotel de concentración previo a la llegada del autobús; los jugadores fueron descendiendo del transporte rojiblanco quienes pasaron de largo directo a descansar y no se detuvieron a saludar o a firmas de autógrafos.

Aficionados recibieron a Chivas previo a Ida de Cuartos de Final l X:Chivas

Entre los futbolistas que se pueden captar a través del video desde la cuenta oficial del club se puede ver a jugadores como: Whalley, Diego Campillo, Bryan González, Omar Govea, Ángel Sepúlveda, Efraín Álvarez, quienes tendrán que afrontar el duelo.

¿Cuál será el Xl?

El Rebaño inicia la serie condicionado no solo por el recuerdo inmediato de la goleada sufrida ante los felinos cuando contaba con plantel completo, sino también por un contexto adverso marcado por múltiples ausencias que afectan directamente la estructura del once inicial.

Daniel Aguirre en el Estadio Akron | IMAGO7

Las convocatorias a selecciones, sumadas a la baja de Aguirre, obligan al cuerpo técnico a replantear tanto nombres como funcionamiento. En este contexto, Milito se enfrenta a un desafío táctico de alto calibre: ajustar su alineación sin desdibujar la idea de juego que le dio resultados durante el torneo.

Una de las alternativas pasa por adoptar un planteamiento más ofensivo, con mayor peso en el área a partir de un doble eje de ataque. Esta fórmula ya fue ensayada durante el torneo, con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín acompañando a Armando González.

Ángel Sepúlveda tras su gol con Chivas ante Cruz Azul | IMAGO7

Ante la ausencia de la “Hormiga”, la apuesta podría inclinarse por Sepúlveda y Marín como dupla ofensiva, con Efraín Álvarez como enlace. Este ajuste derivaría en un 5-3-2, con la siguiente posible alineación: Óscar Whalley; Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapías y Bryan González; Omar Govea, Rubén González y Efraín Álvarez; Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

¿Cómo llega Tigres?