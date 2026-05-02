¿Qué jugadores de Tigres y Chivas siguen en el plantel desde aquella final de 2017?

El duelo entre Tigres y Club Deportivo Guadalajara volverá a escribirse en la historia de la Liga MX, ahora en los Cuartos de Final del Clausura 2026. La ida marcará un nuevo capítulo en una rivalidad que ha crecido especialmente en instancias definitivas.

Será la quinta ocasión en que ambos equipos se enfrenten en fase final dentro de los torneos cortos, confirmando que se trata de un cruce cada vez más recurrente cuando el campeonato entra en su etapa decisiva.

La más recordada, sin duda, sigue siendo la Final del Clausura 2017, donde Chivas se impuso para levantar el título.

Alan pulido cuando fue campeón con Chivas en 2017 | MEXSPORT

Sin embargo, casi una década después, el panorama de los planteles es completamente distinto. En el caso del Rebaño, ya no queda ningún futbolista de aquel equipo campeón dentro de la institución, reflejo de una renovación total con el paso de los años.

¿Quiénes continúan en Tigres?

Por el lado felino, la historia es diferente. Tigres aún conserva parte de esa memoria viva dentro de su estructura. Jugadores que disputaron aquella final siguen presentes, aportando experiencia en este tipo de escenarios.

Destacan nombres como Nahuel Guzmán, referente bajo los tres palos y pieza clave desde hace más de una década, y André-Pierre Gignac, ícono del club y protagonista constante en momentos importantes.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

El jugador convertido en DT

Además, aparece un caso particular: Guido Pizarro, quien también jugó aquella final, pero que ahora afronta esta serie desde otro ángulo, al desempeñarse como director técnico del equipo, trasladando su liderazgo del campo al banquillo.

Guido Pizarro llegando al 'Volcán' para el partido ante Chivas | Imago7