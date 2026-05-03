Última hora: el GP de Miami se reprograma por mal clima; ¿cuándo inicia ahora?

El mal clima frena a la Fórmula 1. Como se adelantó a lo largo de toda la semana, problemas meteorológicos al sur de Florida le jugaron una mala pasada al Gran Premio de Miami, por lo que la máxima categoría decidió reprogramar su cuarta fecha del calendario 2026.

El podio tras el Sprint en el GP de Miami l AP

¿Cuándo y a qué hora se correrá el GP de Miami?

La FIA cuenta con un plan de contingencia basado en la experiencia del año pasado. Las leyes locales de Miami exigen buscar refugio en caso de rayos, algo que se puede hacer en el Hard Rock Stadium y en los garajes de los equipos.

Sin embargo, para no llegar al punto de ondear una bandera roja, el ente rector del automovilismo deportivo decidió mover de horario el Gran Premio por la amenaza de tormenta eléctrica, como se informó a través de redes sociales.

"Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor del GP de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida de la carrera del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera", informó la categoría reina.

Fijada la hora en Miami, el horario de arranque en tiempo del centro de México será a las 11:00 horas, con una carrera que promete emoción por el buen momento de Mercedes y la recuperación de McLaren y Red Bull, con Max Verstappen.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, y jugadores de los Miami Dolphins | AP

¿Qué ha pasado en Miami?

Kimi Antonelli ayudó a Mercedes a recuperarse de una actuación decepcionante en la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Miami al ganar la pole en la clasificación apenas unas horas después.

Verstappen obtuvo su mejor posición de salida de la temporada con el segundo lugar de la parrilla, ya que Red Bull aparentemente ha mejorado con las actualizaciones de su coche. El cuatro veces campeón del mundo —dos veces ganador en Miami— se había clasificado sexto en Australia, octavo en China y undécimo en Japón.

El tercer lugar de la parrilla de salida será para Charles Leclerc, de Ferrari. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez largará en la posición 21, con una misión muy complicada si quiere sumar puntos.

Checo Pérez previo al Gran Premio de Miami 2026 | AFP

El Sprint fue para McLaren

Con una carrera de amplio dominio Lando Norris, de Mclaren, se quedó con el Sprint del Gran Premio de Miami; el británico se adjudicó la victoria que representó su primer triunfo del año en el campeonato.